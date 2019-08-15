Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,5774
  • 6,201
  • 271.111
  • 96578.7
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. İtalyan astronot Parmitano, uzayda DJlik yapan ilk insan oldu

İtalyan astronot Parmitano, uzayda DJlik yapan ilk insan oldu

İtalyan astronot Parmitano, uzayda DJlik yapan ilk insan oldu

Uluslararası Uzay İstasyonu’nda bulunan İtalyan astronot Luca Parmitano, uzayda DJ’lik yapan ilk insan oldu.

TM Dijital Haber Merkezi

İtalyan astronot Luca Parmitano, uzayda DJ’lik yapan ilk insan olarak tarihe geçti.

BigCityBeats ve Avrupa Uzay Ajansı ortaklığında 13 Ağustos’ta gerçekleşen bir organizasyon ile World Club Dome (WCD) serisini Uluslararası Uzay İstasyonu'na taşıyan Parmitano, uzayda yapılan ilk DJ performansına imza attı.

13 Ağustos’ta gerçekleşen etkinliği “eşişiz bir iş birliği” olarak nitelendiren BigCityBeats şirketinin kurucusu Bernd Breiter, “İnanıyorum ki uzay araştırmalarındaki inanılmaz macerayı, iyi hissetme duygusunu ve heyecanı bir arada deneyimliyor olacağız. Uzayda sınır yok.” ifadelerini kullanmıştı.

İtalyan astronot Parmitano, uzay misyonu için 20 Temmuz’da Dünya’dan ayrıldı. Parmitano’nun çalma listesinde The Prodigy'den “Out Of Space”, Jamiroquai'dan “Space Cowboy” ya da David Bowie'den “Space Oddity” eserleri olduğu bildirildi.

13 Ağustos’ta İbiza’da dört günlük “WCD Cruise Edition” adlı kruz turunda yer alan binlerce kişi, uzaydaki performansı canlı izleme ayrıcalığını yaşadı.

İşte o anlar:

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Damat adayı intihar etmişi! Zuhal Topal'dan ilk yorum
Hande Yener'den Gülşen'e taş
Burak ve Fahriye'nin panik anları
Yıldız Tilbe ile Reynmen düet mi yapacak?
Başkan Erdoğan'dan Demet Akalın'a teşekkür telefonu
<p>Sokakta yeni doğmuş halde bulduğu sıpanın sahibini bulamayan İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Vet

Evinde Beslediği Sıpasına Çocuğu Gibi Bakıyor

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Bu işi yapan kısa sürede zengin oluyor! Dönümü 80 bin lira