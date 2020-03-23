İtalya'daki koronavirüs istatistiği bize ne anlatıyor? Canlı yayında anlattı

İşte Dr. Ayça Kaya'nın paylaştığı bilgiler:

İtalya'dan gelen verilere göre corona yüzünden yaşanan ölümlerin yaş dağılımı şöyle: Yaş dağılımına baktığımızda 0-29 yaş aralığında hayatını kaybeden vaka yok. 30-39 arası 9 ölü var. 40-49 arasında 27 ölüm var. 50-54 arasında 93 ölüm var. Yaş yükseldikçe ölüm oranında yükseliş var. 60-69 arasında 329 ölüm var. En büyük piki 70-79 arasında yapıyor; 1131 kişi hayatını kaybetmiş. 80-89 yaş aralığında ise 1309 kişi. 90 yaş üzerinde ise 298 kişi hayatını kaybetti.

Bu listeye göre 60 ve 89 yaş aralığındaki insanlar daha çok risk altında. Bu yaş aralığındaki insanların sahip olduğu hastalıklar ne kadar fazla ise bağışıklık süreçleri da o kadar düşüyor. Bu yaş aralığında hastalığa yakalanan herkes ölecek diye bir şey yok. Burada da yüzde 12.7'sinin hayatını kaybettiğini biliyoruz.

60 yaş ve üzeri insanlar evde kalıyorlarsa kendilerini evde izole etsinler. Torunları ve çocuklarıyla aynı ortamda bulunmamaya çalışsınlar. Tek başına yaşıyorlar ise ihtiyaçlarını karşılanması için telefonla tanıdıklarından ve yetkililerden destek alabilirler. Bu yaş grubundaki insanlarımız bir kaç ay buna çok dikkat etmeliler.

Gençlerin virüse yakalanmaları halinde kronik hastalığı olan yaşlılara oranlar ölüm oranları düşük. Dünya Sağlık Örgütü'nün 44 bin vaka üzerinde yaptığı bir araştırma var; bu 44 bin vakanın yüzde 80'ni hastalığı hafif atlatıyor. Yüzde 12-15'i biraz daha ağır seyrediyor ve yüzde 4-5'i hayatını kaybetme riski ile karşı karşıya.

Biz bu virüsü aldığımızda korkmayalım ama yaşlılara bulaştırıp onları risk altına almayalım. Buna dikkat edelim.