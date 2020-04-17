'İtalya sorumsuzluğun acısını şimdi çekiyor'

14 günlük karantina süreleri dün dolan öğrenciler, dün evlerine gönderildi. Ayşe Umay Özgürer (21), İlayda Özdemir ile Feyza Nur Sağlıksever (27), İtalya’da yaşadıklarını anlattı.

İlayda Özdemir: “OHAL kapsamında hiçbir önlem alınmadı. Turistler gelmeye, halk normal yaşantısına devam ediyordu. O günlerin acısı şimdi çıkmaya başladı. Sağlık sistemi kendi vatandaşlarına bile çok zor yetiyorlardı. Yoğun bakım için insan seçiyorlardı.”

Özgürer: “Devletimiz bizi çok güzel bir organizasyonla getirdi. Orada sıkıntılı günler yaşadık.”

Sağlıksever: “Süreç o kadar hızlı gelişti ki; ülkede maske bitti.