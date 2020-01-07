İtalya Dışişleri Bakanı bugün Türkiye'ye geliyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Türk askerinin peyderpey Libya'ya sevk edildiğini açıklamasının ardından harekete geçen İtalya, Türkiye ziyareti öncesinde Brüksel'de Fransa, İngiltere ve Almanya dışişleri bakanlarıyla bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio'nun bugün Libya'da yaşanan gelişmeleri değerlendirmek üzere Ankara'ya geleceği belirtildi.

KONU: LİBYA

İtalya Dışlişleri Bakanı Luigi Di Maio, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmek üzere bugün Türkiye'de olacak.

Di Maio, Çavuşoğlu ile Libya'daki son gelişmeleri ve iki ülke ilişkilerini görüşecek.