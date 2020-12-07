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07 Aralık 2020 Pazartesi 16:29 | Son Güncelleme:

İstiklal Caddesi'ne geçişler bir süre durdu

İstiklal Caddesi'ne geçişler bir süre durdu
DHA

Taksim'de İstiklal Caddesi insan yoğunluğunun artması nedeniyle bir süre kapatıldı.

Koronavirüs önlemleri kapsamında Beyoğlu İlçe Hıfzısıhha kurulunun aldığı karar doğrultusunda İstiklal Caddesi'nde aynı anda en fazla 7 bin kişinin olabileceği, bu rakamın üzerine çıkıldığında ise, caddeye giriş çıkışların kapatılacağı açıklanmıştı. 

DHA'da yer alan habere göre, kısıtlamanın ardından bugün öğleden sonra caddede yoğunluk gözlendi. İstiklal Caddesi bir süre giriş çıkışlara kapatıldı.

Ayrıca yoğunluk nedeniyle ekipler hoparlörle uyarı yaptı. Yoğunluğun azalmasının ardından cadde tekrar açıldı.

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