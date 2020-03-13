İSTEK Vakfı Okulu'ndaki cinsel istismar davası bugün görülecek! KADEM'den açıklama

'İstek Vakfı'nda çocuğa istismar' olayı Türkiye'nin gündemine oturmuştu. 5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiasıyla ilgili dava bugün görülecek.

Bugün 09:30'da Kartal Adliyesi'nde görülecek davaya ilişkin Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) bir açıklama yaptı.

KADEM'den yapılan açıklamada failin en ağır cezayı alması ve ailenin yanında yer almak için davanın takipçisi olunacağı belirtildi.

İşte o açıklama:

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM), 13 Mart 2020 Cuma günü 09.30’da gerçekleşecek İstek Vakfı Davası’nı takip etmek ve dava öncesi saat 09.00’da kamuoyu açıklaması yapmak üzere İstanbul Anadolu Adliyesi 16. Ağır Ceza Mahkemesi’nde olacaktır.

2017 yılında İstanbul Kartal’da, Kartal Özel Uluğbey Anaokulu’nda 5 yaşındaki bir öğrenciye cinsel istismarda bulunulduğu iddiasıyla İstek Vakfı’na dava açılmıştır.

Dava sürecinde; mağdur ve ailesi, 7 Aralık 2017 tarihinde Bimer üzerinden suç duyurusunda bulunmuştur. 11 Aralık 2017 tarihinde de Savcılığa giderek şikayetçi olmuştur. İsnad edilen istismar fiiline ilişkin Adli tıpta kontrolü yapılarak beyanları alınan çocuk; yaşadığı süreci, kendisinden yaşı gereği bilmesi beklenmeyen ve hayal edemeyeceği detaylarla üç kez farklı pedagoglara çelişkisiz bir şekilde anlatmıştır. Olayın gerçekleştiği döneme ait görüntüler ise kurum yetkilileri tarafından ilgili makamlar ile paylaşılmamıştır. Yargılama boyunca görüntü kayıtlarının neden bulunamadığı üzerinde durulsa da bu konuda bir sonuç alınamamıştır.

KADEM, mağdur ve ailesinin adalet arayışında failin en ağır cezayı alması ve kamu oyunu süreçle ilgili bilgilendirmek için ailenin yanında yer alacak ve dava sürecini sonuna dek takip edecektir.



