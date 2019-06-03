İşte yeni 'af yasası'nın detayları... Hangi suçların infaz süreleri düşecek?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Erdoğan'ın önceki akşam "Herkesi serbest bırakmak gibi bir şey olmaz. Bırakılması gerekenler noktasında Adalet Bakanlığımız'ın çalışması var" diyerek Meclis açıldığında gündeme getirecekleri müjdesini verdiği düzenlemenin detayları ortaya çıktı.

İNFAZ SÜRELERİ DÜŞECEK

Ceza infaz süreleri düşürülecek. Yani cezaevinde kalma süresi kısalacak. Adli suçlarda yüzde 66 olan bu sürenin yüzde 50'ye doğru çekilmesi üzerinde duruluyor. Bu düzenleme ile aynı zamanda 2004 öncesine dönülecek. 2004 yılında çıkartılan Ceza İnfaz Kanununa göre cezaevinde kalma süresi yüzde 66'a yükseltilmişti.

CEZAEVİNDEN ÇIKABİLECEKLER

Bu durumda 10 yıl hapis cezası alan bir kişi mevcut sistemde 6 yıl 6 ay cezaevinde kalırken bu süre yeni düzenleme ile 5 yıla inecek. Düzenleme geriye doğru yürüyeceği için cezasının yüzde 50'sini çekenler cezaevinden çıkacak.

CEZAEVİNDEN ÇIKABİLECEKLER

Bu durumda 10 yıl hapis cezası alan bir kişi mevcut sistemde 6 yıl 6 ay cezaevinde kalırken bu süre yeni düzenleme ile 5 yıla inecek. Düzenleme geriye doğru yürüyeceği için cezasının yüzde 50'sini çekenler cezaevinden çıkacak.

KADIN VE ÇOCUK CİNAYETLERİ

Toplumu derinden etkileyen ve kamu vicdanını sızlatan kadına şiddet kadın cinayetleri, çocuklara yönelik her türlü cinsel istismar ve cinayetler için ise ayrı bir düzenleme yapılması planlanıyor. Bu suçlar için cezaevinde kalış sürelerinin arttırılması düşünülüyor. Bu kapsamda kadın cinayetleri içns en az 40 yıl, çocuk suçlarında da 50 yıl cezaevinde kalması üzerinde duruluyor. Bu yönde bir düzenleme yapılması bile cezaevinde bulunanların indirimden yararlanması ve cezalarını mevcut sisteme göre çekmeden dışarı çıkmalarına izin verilmeyecek.

AÇIK CEZAEVİ

Hükümlülerin açık cezaevine alınma sürelerinin gözden geçirilmesi de masada bulunuyor. Daha kısa sürede açık cezaevine geçişler sağlanarak cezaevlerindeki sıkıntı giderilmeye çalışılacak.

(Sabah)