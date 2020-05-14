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  3. İşte Türkiye'nin ilk yerli ve milli MR Cihazı

İşte Türkiye'nin ilk yerli ve milli MR Cihazı

İşte Türkiye'nin ilk yerli ve milli MR Cihazı

ASELSAN kapılarını 24 TV'ye açtı. Türkiye'nin ilk yerli ve milli MR Cihazı ilk kez görüntülendi.

ASELSAN sağlık yatırımlarında büyük bir başarıya imza attı.

ASELSAN kapılarını 24 TV'ye açtı. Türkiye'nin ilk yerli ve milli MR Cihazı ilk kez görüntülendi.

24 Muhabiri İsmail Umut Arabacı'nın sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "5 kalem daha cihazımız geliyor. En kısa zamanda seri üretime geçeceğiz. Yerli ve milli yeni ürünlerde çıkaracağız". dedi.

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Haluk Görgün ise "Tanı kitiyle ilgili müjdelerimiz yakında. Dünyanın her yerinden ürün talep ediyorlar." değerlendirmesinde bulundu. 

Türkiye'nin ilk yerli ve milli MR Cihazı

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