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  • İşte Ayda Gezgin'in kurtarılış öyküsü: Elini salladı, iyiyim dedi
03 Kasım 2020 Salı 11:03 | Son Güncelleme:

İşte Ayda Gezgin'in kurtarılış öyküsü: Elini salladı, iyiyim dedi

İzmir depreminin 91. saatinde Rıza Bey Apartmanı'ndan 4 yaşındaki Ayda Gezgin sağ olarak çıkarıldı. 91 saat sonra gelen mucizenin kahramanlarından arama-kurtarma görevlisi Nusret Aksoy, Ayda Gezgin'in kurtarılış öyküsünü anlattı. Aksoy, Ayda'nın enkaz altında elini sallayarak, iyiyim mesajı verdiğini söyledi.

İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından Rıza Bey Apartmanı'ndan 91 saat sonra sağ çıkarılan Ayda Gezgin'i kurtaran ekip arasında yer alan arama-kurtarma görevlisi Nusret Aksoy, Ayda'nın kurtarılış öyküsünü anlattı.

Arama-kurtarma çalışmaları sırasında çığlık sesi duyduğunu belirten Aksoy, Ayda Gezgin'in kurtarılma anını şöyle anlattı:

"AYDA ÇIKARDI ELİNİ SALLADI, İYİYİM BEN DEDİ"

"Arkadaşlarımız makinaları durdurarak tamamen sessizliği sağladık. Bir arkadaşımız çığlık sesinin olduğu bölgeye eğilerek "Kimse var mı?" diye seslendi. Ayda iyiysen elini salla dedik, çıkardı elini salladı, 'İyiyim ben' dedi."

Aksoy, "Yaşam üçgeninde bulaşık makinesi vardı. Bulaşık makinesini gördüm, aradaydı." ifadelerini kullandı.

"HİÇ ENKAZ ALTINDA KALMAMIŞ GİBİYDİ"

Hiç enkaz altında kalmamış gibi bir ifadesi olduğunu belirten Aksoy, "Enkazdan çıkarken gülümsüyordu" dedi.

AYDA'NIN SAĞLIK DURUMU İYİ

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, enkazdan 91 saat sonra çıkarılan Ayda Gezgin'in sağlık durumunun iyi olduğunu, hastaneye sevk edildiğini bildirdi.

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