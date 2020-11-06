İstanbul'un deprem raporu yayımlandı: 2000 yılı öncesinde yapılan binalar daha riskli

İzmir'de yaşanan 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından 'İstanbul’un deprem raporu'nu yayımladı. Raporda, İstanbul’un beklenen depreme hazırlıksız yakalanması durumunda yaşanacak senaryo gözler önüne serildi.

Yapılan araştırmalara göre İstanbul, beklenen 7,5 büyüklüğündeki bir depreme hazırlıksız yakalanırsa 48 bin bina yıkılacak ya da ağır hasar görecek. 194 bin bina orta ve üstü hasar alacak.

Afet ve acil durum anında hayati önem taşıyan, bölgeye yardımların ve arama kurtarma ekiplerinin ulaşımı zorlaşacak. Böyle bir durumda yolların en az yüzde 30’unun kapanması öngörülüyor.

Ayrıca yaşanacak ekonomik kaybın ise, en az 120 milyar lira olacağı tahmin ediliyor. İstanbul hanelerinde anlık nüfusun gece 15 milyon, gündüz 6 milyon kişi olması nedeniyle beklenen depremin gece olması halindeyse, can kaybı sayısı önemli ölçüde artabilir.

2000 YILI ÖNCESİNDE YAPILAN BİNALAR DAHA RİSKLİ

DHA'da yer alan habere göre, Ekonomist ve Veri Görselleştirme Uzmanı Ertuğrul Ağlar, “Bizim İstanbul’da şuan elimizde olan verilere göre 2000-2019 yılları arasında tam 376 bin bina yapılmış. Ama sıkıntımız burada 2000 yılı öncesinde yapılan binalarda başlıyor. Bu binalar bizim için daha büyük risk taşıyorlar çünkü eskiler ve 99 depremini de yaşamış bulunmaktalar.

1980 ve 2000 yılları arasında tam 538 bin 800 bina yapılmış İstanbul'da, bu binalar şuan hala ayaktalar. Bununla birlikte 1980 öncesinde de 255 bin binamız hala İstanbul'da mevcut bulunuyorlar.

Bu yapılarımız, deprem için ekstra bir risk taşımakla beraber gelecek 7,5 büyüklüğündeki bir depremde, 48 bin binanın çok büyük hasar göreceğini veya yıkılacağını tahmin etmekteyiz. Sadece 48 bin binanın yıkılacağını veya ağır hasar göreceğini değil, aynı zamanda 194 bin binanın da orta ve üstü derecede hasar göreceğini tahmin ediyoruz" diye konuştu.

İSTANBULLULARIN YÜZDE 42'Sİ DEPREMDE YAŞANACAK KAYIPLARI KADER OLARAK GÖRÜYOR

Geçmiş depremlerde yapılan çeşitli araştırmaları derlediklerinde ulaştıkları verileri paylaşan Ağlar, şunları söyledi:

“İnsanlar genellikle orta ve üstü hasar alan ancak yıkılmayan binalarda hayatlarını kaybediyorlar. Can kaybımız bu tarz binalarda çok daha fazla artıyor. Bu konuda da tabii ki eğitim ve tatbikatlar bizim için ekstradan bir önem arz ediyor. "

YOLLARIN EN AZ YÜZDE 30’U KAPANABİLİR VE EN AZ 120 MİLYAR LİRA MADDİ KAYIP YAŞANABİLİR

Yaşanabilecek 7,5 büyüklüğündeki bir depremde, İstanbul’da yolların en az yüzde 30’unun kapanacağını öngördüklerini dile getiren Ağlar, şöyle konuştu:

Beklenen depremde 194 bin binanın orta üstü hasar alması ve 48 bin binanın yıkılacak veya ağır hasar alacak olması aslında bu işi burada bitirmiyor. Çünkü deprem sonrasında en önemli şeylerden bir tanesi insanların o bölgeye ulaşabilmesi, yardım malzemelerinin ve kurtarma ekiplerinin orada bulunabilmesi.

Bu noktada da yolların yüzde 30'unun kapanacağını tahmin etmekteyiz İstanbul ve çevresinde. Ki bu tahminimizde çok daha üst bir orana ulaşabilir. Bu da bizim için bir tehlike ve bunun bir maliyeti de olacak bizlere.