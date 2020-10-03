İstanbul'un birçok noktasından görüldü: Aydos Ormanında yangın

Kartal'da bulunan Aydos Ormanında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, bir saatlik çalışmanın ardından yangın söndürüldü.

DHA'da yer alan habere göre, sabah saat 05.00 sıralarında başlayan yangının fark edilmesi üzerine ekipler orman giriş ve çıkışlarını sivil araçlara kapattı.

OLASI BİR SABOTAJ İHTİMALİ DEĞERLENDİRİLİYOR

Aydos Ormanında başlayan yangında yaklaşık beş dönümlük alan alev alev yanarken, yangının çıkış nedeninin tespit edilmesi için çalışma başlatıldı.

İstanbul'un birçok noktasından da görülen yangını inceleyen polis ekipleri olası bir sabotaj ihtimalini değerlendiriliyor.