İstanbul'un adı hangi yılda resmi olarak İstanbul olmuştur? Kim Milyoner Olmak İster sorusu ve cevabı!

İstanbul'un adı hangi yılda resmi olarak İstanbul olmuştur? Kim Milyoner Olmak İster yarışma programı Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumuyla pazartesi ve cumartesi akşamları izleyiciyle buluşuyor. Atv’de yayınlanan yarışmada çıkan sorular hem izleyicileri, hem de yarışmacıları düşündürüyor ve zorluyor. Sorunun cevabını merak edenler ise internette araştırmalar yapıyor. İşte 13 Nisan Pazartesi günü çıkan soru…



İSTANBUL'UN ADI HANGİ YILDA RESMİ OLARAK İSTANBUL OLMUŞTUR?



A: 1453



B: 1923

C: 1930

D: 1950

Doğru cevap: C 1930