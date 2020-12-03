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  • İstanbul'un 9 ilçesinde DEAŞ operasyonu: 16 adres eş zamanlı basıldı
03 Aralık 2020 Perşembe 08:20 | Son Güncelleme:

İstanbul'un 9 ilçesinde DEAŞ operasyonu: 16 adres eş zamanlı basıldı

İstanbul'un 9 ilçesinde DEAŞ operasyonu: 16 adres eş zamanlı basıldı
DHA

İstanbul'da 9 ilçede DEAŞ terör örgütüne yönelik 16 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

İstanbul'da 9 ilçede DEAŞ terör örgütüne yönelik 16 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

DHA'da yer alan haberde İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne (TEM) bağlı polis ekipleri, 9 ilçede DEAŞ terör örgütüne yönelik daha önceden belirlenen 16 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında Sultangazi ve Sancaktepe'de bulunan adreslere özel harekat polislerinin desteğiyle giren polis ekipleri içeride arama yaptı.

Operasyon düzenlenen adreslerde yakalanan şüphelilerin de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlar Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilerek sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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