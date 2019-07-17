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  3. İstanbul'un 33 ilçesinde 'bilişim' operasyonu! 23 kişi tutuklandı

İstanbul'un 33 ilçesinde 'bilişim' operasyonu! 23 kişi tutuklandı

İstanbul'un 33 ilçesinde 'bilişim' operasyonu! 23 kişi tutuklandı

İstanbul´da 33 ilçede bilişim yoluyla suç işleyenlere yönelik operasyon düzenlendi. Haklarında 3 yıl ve üzerinde kesilmiş hapis cezası bulunan 24 kişi yapılan eş zamanlı operasyonla yakalandı. Mahkemeye sevkedilen 23 kişi tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından geçtiğimiz cumartesi günü 33 ilçe de eş zamanlı operasyon yapıldı. 750 polisin katıldığı operasyonda, bilişim yoluyla suç işlemiş ve haklarında tutuklama kararı bulunan 24 kişi gözaltına alındı.

Yakalanan kişiler arasında, bilişim yoluyla "Nitelikli dolandırıcılık", "Nitelikli hırsızlık", "Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans oyunları Kanununa Muhalefet" ve "Banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması" gibi suçlar sebebiyle ceza aldıkları olduğu öğrenildi. Siber Suçlar Şube Müdürlüğü´ndeki sorgularının ardından mahkemeye sevkedilen 24 kişiden 23´ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(DHA)

 

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