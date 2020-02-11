İstanbullunun cebini yol zammı yakacak

İstanbul’da toplu ulaşımda yüzde 35 zamlı dönem dün başladı. İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi’nin (UKOME) toplu ulaşım ücretleriyle ilgili uygulamaya sokulan zam kararının 11’e karşı 10 oyla alındığı ortaya çıktı. Metro, metrobüs ve İETT ücretlerine yapılan zam, Marmaray’a da yansıdı. Marmaray’da en kısa mesafe olan 1-7 istasyon arası tam geçiş 2.60 TL’den 3.50 TL’ye yükseldi. 1-43 istasyon ise 7.75 TL oldu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, “Marmaray’a yüzde 35 zam, İBB tarafından uygulandı” açıklamasında bulundu.

AKTARMAYA ENTEGRE

Öte yandan Marmaray İstanbulkart aktarma sistemine dahil edildi. Böylece bir toplu ulaşım aracının ardından Marmaray’a binen tam biletli vatandaşlar 7,75 lira yerine 3,50 lira, öğrenciler 3,50 lira yerine 1,70 lira ödeyecek.

İŞTE YENİ TARİFE

Aylık mavi kart

Eski: 205 TL

Yeni: 275 TL

Öğrenci aylık mavi kart

Eski: 40 TL

Yeni: 50 TL

Tam bilet

Eski: 2.60 TL

Yeni: 3.50 TL

Öğrenci bileti

Eski: 1.25 TL

Yeni: 1.75 TL

Birinci aktarma 2.50 TL, ikinci aktarma 1.90 TL, sonraki aktarmalar 1.20 TL

Marmaray

(1-7 durak)

Eski: 2.60 TL

Yeni: 3.50 TL

(36-43 durak)

Eski: 5.70 TL

Yeni: 7.75 TL

Şehir hatları/ motorlar

Eski: 2.60-2.70 TL

Yeni: 3.50-4.00 TL

Marmaray

Eski: 23.30 TL

Yeni: 36.40 TL.

ADALAR HATTINA YÜZDE 300’E VARAN ZAM

Adalar hattı zam rekoru kırdı. Adalar Hattı’nda tam bilet 5,20 liradan 10 liraya, öğretmen 2,10 liradan 7 liraya, öğrenci ise 1,20 liradan 5 liraya çıkarıldı. Bu hatta çalışan özel motor şirketleri de zammı tarifeye yansıttı. 7 lira olan Kartal-Adalar hattı 14 TL. oldu.

DURAKTA ZAM PROTESTOSU

Mecidiyeköy metrobüs durağında bir grup ulaşıma yapılan zammı protesto etti. Grup atdına yapılan açıklamada, İBB’den zamları geri alması istendi.

VATANDAŞ TEPKİLİ: MAAŞIN YARISI GİTTİ

Metrobüsle yolculuk eden bir vatandaş, ulaşıma gelen fahiş zamlara tepki göstererek “Bayağı zam geldi. Ne yapacağız bilmiyorum. Asgari ücretle çalışıyoruz ama maaşımızın yarısını yola veriyoruz. Halk mağdur yani bu insanların yarısı asgari ücretle çalışıyor. O da yola gidiyor, ekmeğe gidiyor” diye konuştu.

Öğrenci olduğunu belirten Namık Karınsız, “Sabah bir uyanıyorsun, akbile 5 lira basıyorsun. Günde dört defa defa kullanıyorum” dedi. Fatih Sarı da, “Böyle bir şey beklemiyorduk. Maalesef çok büyük zam oldu. Böyle bir zammı biz istemiyoruz. Söylenen şeyler böyle değildi” diye konuştu.