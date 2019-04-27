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İstanbullular güneşli havanın tadını çıkardı

İstanbullular güneşli havanın tadını çıkardı

İstanbullular hafta sonu tatilini, güneşli havada sahilde vakit geçirerek değerlendirdi.

  İstanbul'da günlerdir etkili olan soğuk ve yağmurlu hava yerini güneşli havaya bıraktı. Hava sıcaklığının bugün 21 dereceye kadar yükseldiği İstanbul'da vatandaşlar hafta sonu tatilini sahillerde değerlendirdi. Hafta sonunu boğaz havası eşliğinde yürüyüş yaparak geçiren vatandaşlar sahil boyunca renkli görüntüler oluşturdu. Boğazın eşsiz manzarası ile aynı karede bulunmak isteyenler bol bol fotoğraf çektirdi, güzel havanın tadını doyasıya yaşadı.

  Zeytinburnu, Fatih, Beşiktaş ve Sarıyer sahilinde bazı vatandaşlar yürüyüş yaparken bazıları da bisiklet sürdü. Bazı vatandaşlar ise balık tutmayı tercih etti.

  Zeytinburnu sahilinde bulunan parkta ailesiyle beraber güneşli havanın keyfini çıkaran bir vatandaş, "Güneşe hasret kalmıştık. Çok güzel oldu. Bahar geldi. Çocuklar mutlu" ifadelerini kullandı.

  Okuldaki derslerin yoğunluğundan dolayı stres atmak için buraya geldiklerini söyleyen bir lise öğrencisi, "Sınavlardan dolayı canımız sıkıldı. Bu yüzden havayı fırsat bildik ve geldik. Çok eğlendik" dedi.

  İstanbul’a Edirne’den geldiklerini belirten Sılanur Özcan ise, "Edirne’den geldik, hava çok güzel. Çok sevdik burayı. Teyzelerimle, ailemle geldim. Bugün geldik buraya. Yazın tekrar gelmeyi düşünüyorum. Burası çok güzel" şeklinde konuştu.

(İHA)

 

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