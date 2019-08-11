Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,494
  • 6,1476
  • 262.705
  • 100.456
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. İstanbullular bayramda oraya akın etti! Sürekli anons yapıldı

İstanbullular bayramda oraya akın etti! Sürekli anons yapıldı

İstanbullular bayramda oraya akın etti! Sürekli anons yapıldı

Kurban Bayramı’nda İstanbul’da kalan kent sakinleri ve yabancı turistler, adalara gitmek için Eminönü’ne akın etti. Şehir hatları iskelesinden sık sık ek seferler yapıldığı ve vapurun kapasitesi üstüne kişi almayacağı duyurusu yapıldı.

Kurban Bayramı tatilini İstanbul’da geçirmek isteyen vatandaşlar sıcaklıklarında yükselmesi ile adalara gitmek için Eminönü’ne akın etti. Şehir hatlarında vatandaşlar adalar vapuruna binebilmek için uzun süre bekledi.  Büyükada, Heybeliada, Kınalıada, Burgazada'ya gitmek isteyen yerli ve yabancı turistler ise gördükleri yoğunluk karşısında şaşkına göndüler. Şehir Hatları Adalar iskelesinde vatandaşlara ek sefer yapılacağı anonsları verildi.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Ali Sunal'dan duygulandıran paylaşım
Berkay-Özlem Ada Şahin'e büyük şok! Otele alınmadılar...
Hadise: Mekanın sahibi geri geldi
Saatinin fiyatı dudak uçuklattı
Aslı ve Murat'ın 'Bora Bora' tatili
<p>Konya’da Kurban Bayramına 1 gün kala hayvan pazarlarında yoğunluk oluşmaya başladı. Türkiye’nin ç

Kurban Pazarının En Büyüğü 2 Tonluk ´Siyah İnci´

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Emekliye 4 zam geliyor! Emekli zammı ne kadar olacak?

Resimli Kurban Bayramı mesajları haberimizde! İşte en güzel Kurban Bayramı mesajları