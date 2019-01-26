İstanbullu Gelin 69. son bölüm izleyenlerde gözler İstanbullu Gelin 70. yeni bölüm fragmanı için çevrildi. Her yeni bölümüyle izleyenleri ekrana kilitleyen İstanbullu Gelin son bölümde büyük sürpriz yaşandı. 25 Ocak tarihli İstanbullu Gelin son bölümde; Dilara doktor kontrolüne gidiyor. Adem gelmeyecek diye düşünürken Adem çıkageliyor. Bebeğini gören Adem çok mutlu. Dilara'nın yüzünden düşense bin parça. Çıkışta konuşacak fırsat buluyorlar. Adem, avukatının haber verip vermediğini soruyor. Çekişmeli boşanmadan vazgeçtiğini söylüyor. Ayrıca bir zorluk çıkarmayacağını anlatıyor. Dilara doktorun yanına dönmesi gerektiğini söylüyor. İstanbullu Gelin 70. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak fragman yayınlandığı takdirde haberimizden izleyebilirsiniz.

İSTANBULLU GELİN SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Esma ile Garip balayına Uludağ'a gidiyor. Esma daha gider gitmez balayı çifti olduklarını herkesin bilmesinden utanıyor. Garip ise Esma ile her şeyi eksiksiz yaşamak istiyor. Esma'yı yemekten sonra dansa götürüyor. Esma yine kontrolcü davranmaya çalışıyor. Ama yeni evli çift müthiş bir gece geçiriyor.

Esma'nın hastalığını öğrenen Fikret ile Faruk kabullenme zorluğu çekiyor. İpek ve Süreyya'da onlara destek oluyor. Faruk annesini bu halde bırakamayacağını söylüyor. Fikret de aynı fikirde. Süreyya ve İpek, yine Garip'ten yana. Ama Faruk ve Fikret hala bu evlilik durumunu kabullenebilmiş değil. İpek'in sözleri de onları iyice rahatsız ediyor.

Okan, İpek'e olan ilgisini açıkça göstermeye başlıyor. İpek'e ofiste oda ayarlıyor. Fikret bu durumdan rahatsız oluyor. Hatta İpek'in homeofise olarak çalışmasını söylüyor. Ama İpek de bu fikre karşı çıkıyor. Fikret, Okan gidince gerginliğini daha da ortaya döküyor. İpek kendini işe yarar hissetmesinin Fikret'e battığını söylüyor. Fikret alınganlık ederek üste çıkmaya çalışıyor. Hatta, çocuklar evdeyken ve annesi hastayken İpek'in oda derdinde olduğunu söylüyor.

İSTANBULLU GELİN SON BÖLÜM İZLE - STAR TV

Faruk, Süreyya ile baş başa bir gün geçirmek istiyor. Eskiden müdavimi olduğu bir yere Süreyya'yı ilk kez götürüyor karısını. Bu yer Faruk'un babasının ölümünden sonra nefes almak için geldiği yer. Faruk yine sıkıntısı olunca buraya gelmiş. Ama bu sefer Süreyya'yı da yanında getiriyor.

Dilara doktor kontrolüne gidiyor. Adem gelmeyecek diye düşünürken Adem çıkageliyor. Bebeğini gören Adem çok mutlu. Dilara'nın yüzünden düşense bin parça. Çıkışta konuşacak fırsat buluyorlar. Adem, avukatının haber verip vermediğini soruyor. Çekişmeli boşanmadan vazgeçtiğini söylüyor. Ayrıca bir zorluk çıkarmayacağını anlatıyor. Dilara doktorun yanına dönmesi gerektiğini söylüyor. O sırada Adem'in telefonu çalışıyor. Arayan Güneş ve Adem'le buluşmak istiyor. Yakınlarda olan Güneş hastanenin önüne geliyor. Dilara da bu konuşmaya kulak misafiri olup Adem'i takip ediyor. Hastanenin önüne araba ile gelen Güneş gülerek Adem'i karşılıyor. Dilara şaşkınlık içinde onları izliyor.

Dilara Neslihan'a gidip ‘o kadına ellerimle kahve' yaptım diyerek öfkeyle çıkışıyor. Salak yerine konduğunu söyleyerek kızıyor. Ama Neslihan ‘seni korumaya çalıştım' diyor. O sırada Süreyya geliyor. Neslihan kapıda ‘neden söyledin' deyince Dilara Süreyya'nın da olanlardan haberdar olduğunu anlıyor. Süreyya daha yeni öğrendiğini söylüyor. Dilara çok öfkeleniyor. Neslihan tüm sorumluluğun kendisinde olduğunu söylüyor. Dilara, Süreyya'ya o kadar öfkeleniyor ki, yaşadıklarını onların yaşamasına asla izin vermeyeceğini söylüyor. Dilara çıkıp gidiyor, Süreyya da peşinden gidiyor. Tartışma dışarıda da sürüyor. Dilara, Süreyya'yı affetmiyor.

KONU

Anne, Baba sevgisinden mahrum kalmış hayatın yükünü genç yaşlarda süslemiş güzel bir kız olan Süreyya'nın aniden karşısına çıkan karizmatik, zengin iş adamı Faruk'a aşık olarak Bursa'ya gelin gitmesiyle başlayan bir aşk hikayesidir. Özgürlüğüne düşkün modern bir hayata alışmış olan Süreyya ve geleneklerine duyarlı olan Faruk'un aşkı daha ilk dakikadan itibaren çeşitli sınavlardan geçer. Süreyya aynı konağın altında birlikte yaşadığı kayınvalidesi Esma, eltisi İpek ve kocasının sorunlu kardeşi Fikret'le başa çıkmaya çalışırken Faruk ise hiç beklemediği sürpriz bir düşmanla çatışacaktır.

İSTANBULLU GELİN OYUNCULARI

FARUK BORAN (ÖZCAN DENİZ) Ailesinden devraldığı otobüs firmasını genişleten ve ülkenin ünlü iş adamları arasına giren müzmin bekar Faruk, bir yandan tesadüfen tanıştığı ve adeta çarpıldığı Süreyya ile ilişkisinin getirdiği sorunlarla uğraşırken; diğer yandan birden bire hayatına giren düşmanı Adem’le başa çıkmaya çalışacaktır. Üstelik bu düşman aileyi temellerinden sarsacak bir sırla gelmektedir.

SÜREYYA DENİZ (BORAN) (ASLI ENVER) Küçük yaşta ailesini kaybeden Süreyya, baş döndürücü güzelliği, güçlü kişiliği ve sağlam duruşu ile dikkatleri hemen üzerine çekmektedir. Süreyya’nın mütevazi yaşamı Bursalı iş adamı Faruk Boran’a ilk görüşte aşık olması ile tamamen değişir.

ESMA BORAN (İPEK BİLGİN) Bursa’nın en eski ve köklü ailesine mensup Esma Hanım, Boran konağının tek hakimidir. Kocasını kaybettikten sonra kendini dört oğluna adayan Esma Hanım’ın elbette ki en büyük hayali ailesine layık bir gelin adayıdır. Tam da o adayı bulmuşken Faruk, Esma Hanım’ın asla onaylamayacağı Süreyya’yı eve getirir. Esma Hanım’a karşı bu evliliği kabul ettirmek ne Faruk ne de Süreyya için kolay olmayacaktır.

FİKRET BORAN (SALİH BADEMCİ) Her zaman abisinin başarılarının gölgesinde kalmış ve bunu hiç bir zaman kabullenememiştir. Fikret, abisinin evlenmesiyle delicesine aşık olduğu İpek’e kavuşur. Ancak İpek’in onu asla sevmemesi zaten zayıf olan karakterini iyice çökertecek ve sırf abisine zarar vermek adına bütün aileyi etkileyecek seçimlere sevk edecektir.

İPEK DOKUYUCU (BORAN) (DİLARA AKSÜYEK) Esma hanımın ikinci gelini, Fikret’in eşi. Son derece güzel ve çekici görüntüsüne rağmen içi kötülüklerle dolu bir kadın. Faruk’un eşi olamamanın hırsını Süreyya’ya kötülük ederek ve Esma Hanımın yerine göz dikerek çıkarmaya çalışacak.

ADEM SEZGİN (FIRAT TANIŞ) Boran ailesinden, ama özellikle Faruk’tan alacağı intikam ateşiyle yaşayan, aileye ait ne varsa almaktan başka bir şey düşünmeyen kapkara bir adam. Beklenmedik bir sırla ortaya çıkan bu düşman, Boran ailesini temellerinden sarsacaktır.

GARİP (TAMER LEVENT) Başrollerini Özcan Deniz ve Aslı Enver’in paylaştığı İstanbullu Gelin’in yeni sezonda kadrosuna dahil olan Tamer Levent ve Murat Aygen’in setten ilk kareleri basınla paylaşıldı. Cuma akşamlarının vazgeçilmezi olan dizinin 2. sezonunda ekibe katılan sevilen isimlerden Tamer Levent, Esma’nın terk ettiği eski aşkı Garip karakteri ile izleyici karşısına çıkacak.