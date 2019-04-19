İstanbullu Gelin'de Süreyya geçmişle yüzleşiyor!

İstanbullu Gelin 80 bölümde, Faruk’un açmayı planladığı restoran hem Süreyya hem de Faruk için yeni bir başlangıçtır. Faruk’un heyecanına ortak olmaya çalışan Süreyya’nın tanımlayamadığı bir iç huzursuzluğu vardır.

Esma’nın hastalığının en ağır darbesi Osman’a iner. Dilara, Mert’e ve kendisine bir şans vermeye karar vermişken Âdem’le yüzleşmek zorunda kalır. Âdem’in gelişmeler karşısında öfkesi Fikret’le de arasında ekstra gerilime neden olur. Herkes yeni yollarda yürümeye çalışırken Süreyya geçmişin kapısını aralar, kapının ardında onu bambaşka bir yüzleşme beklemektedir.