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15 Aralık 2020 Salı 18:28 | Son Güncelleme:

İstanbul'dan Kars'a yapılacak uçuş seferlerine sis engeli

İstanbul'dan Kars'a yapılacak uçuş seferlerine sis engeli
AA

İstanbul'dan Kars'a yapılacak 2 uçak seferinin Kars'taki yoğun sis nedeniyle iptal edildiği bildirildi.

İstanbul'dan Kars'a yapılacak olan 2 uçak seferi Kars'taki yoğun sis nedeniyle iptal edildi.

AA'da yer alan habere göre, kentte dün geceden itibaren etkili olan sisin görüş mesafesini düşürmesi hava ulaşımını olumsuz etkiledi.

Kars Harakani Havalimanı'nın internet sayfasında yer alan duyuruya göre, İstanbul Uluslararası Sabiha Gökçen Havalimanı ve İstanbul Havalimanı'ndan Kars Harakani Havalimanı'na planlanan iki uçuş sis nedeniyle iptal edildi.

Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan ve İstanbul Uluslararası Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Kars'a planlanan 2 sefer için de yine sis nedeniyle inişlerin gecikeceği belirtildi.

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