İstanbul'dan kalkan uçakta ‘koronavirüs' iddiası!! Bakan Koca açıkladı

Bakan Koca'nın konuşmasından satır başları:

Bakan Koca'nın konuşmasından satır başları:

Şu an 5 ülkeyle hava kısıtlamamız oldu. Başka ülkeyle hava kısıtlamamız yok. Yurt dışına giden ve gelen herkesi potansiyel virüs taşıyıcısı olarak görüyoruz. İlk başta herhangi bir şey görülmeyebilir. Virüs 14 gün içinde belirti gösteriyor.

Bu süreçte vatandaşımızı daha çok bilgilendirmeye çalışıyoruz ve vatandaşımızdan hassasiyetimizi dikkate almasını istiyoruz. Bizim için en önemli unsur virüsün bulaşıcılığını önlemek. Bunun içinde mümkün mertebe vatandaşımızın, yurt dışına zorunlu olmadıkça çıkmaması gerek.

Dönüşlerinde mutlaka 14 gün kendilerini izole etsinler. Ya da maske taksınlar. Herhangi bir gribal enfeksiyon bulgusunda maske takıp sağlık kuruluşuna başvursunlar.

Biz bu mücadeleyi daha başarılı bir şekilde verebiliriz. Yurt dışına gidip rahat davranır, ya da gribal enfeksiyonu olan biri dışarıda rahat davranırsa sonucunda biz gerekli önlemleri alamayız.

Yurt dışına giden kişilerin kendilerini 14 gün izole etmelerini, mümkün mertebe dışarı çıkmamalarını rica ediyoruz.

65 yaş üstünde virüs tehlikesinin yüzde 40 oranlarında yükseldiğini biliyoruz. Vatandaşımızın çok dikkatli olmasını istiyoruz.

Yurt dışında başkalarıyla temas sağlayanlar daha dikkatli olmalıki bizde daha iyi önlemler alabilelim.

Singapur'a giden uçaktaki vatandaş, Fransız vatandaşı transit bir yolcu, İstanbul'dan giden bir yolcu. Bizim havaalanında transit yolcular için termal kameradan başka yaptığımız önlem yok.

Türk Hava Yolları markasının öne çıkarılması iyi niyet olmadığını ve eksik bilgi söylenmesini doğru bulmuyorum. Bu durumu vatandaşın insiyatifine bırakıyorum.