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04 Kasım 2020 Çarşamba 14:20 | Son Güncelleme:

İstanbul'daki yeni salgın önlemleri açıklandı

İstanbul'daki yeni salgın önlemleri açıklandı

Son Dakika Haberleri.. İstanbul Valisi Yerlikaya, kentte alınan yeni salgın önlemlerini açıkladı. Yerlikaya, "60 yaş ve üstü çalışanlar, hamileler, 10 yaş ve altı çocuğu olan kadın personel idari izinli sayılarak evden çalışacak" dedi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen İstanbul İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi Toplantısı sonrası alınan kararlara ilişkin basın toplantısı düzenledi.

İstanbul'da 1405 filyasyon ekibinin, gece gündüz demeden dünyaya örnek bir çalışma yaptığını belirten Vali Yerlikaya, açıklamasında şunları kaydetti:

"Bugünden itibaren tüm kamu kurum ve kuruluşlarında dönüşümlü ve uzaktan çalışma yöntemlerinin kapsamını genişletiyoruz. 60 yaş üstü çalışanlar, hamileler, kronik rahatsızlığı olanlar, 10 yaş ve altı çocuğu bulunan kadınlar evden çalışabilecek. Sanayi kesiminde çalışanların sabah saat 07.00'de mesaiye başlaması kararı alındı."

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