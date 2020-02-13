İstanbul'daki uçak kazasının detayları ortaya çıktı! Pilotlar resmen ölüme inmiş

İzmir Adnan Menderes Havalimanı'ndan kalkan Pegasus Hava Yolları'na ait Boeing uçağı İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na indikten sonra pistten çıkmış, kazada 3 kişi hayatını kaybederken onlarca kişi yaralanmıştı. Kaza sonrası ortaya çıkan rapora göre, pilotların tecrübesinde, uçaklarda ve kulede sorun olmadığı görülüyor. Peki bu uçak neden pistten çıktı ve 3 insan hayatını kaybetti? Durum böyleyken Pegasus’un pilotlara ‘Mutlaka ineceksiniz’ baskısının dışında bir seçenek kalmadığı ortaya çıkıyor.

Sabiha Gökçen Havalimanı meteoroloji ofisinin raporlarına göre; olay güne Sabiha Gökçen'de hava geçişleri ve rüzgar nedeniyle pist değişiklikleri yapıldığı ve iniş yapan uçakların verdiği rüzgar bilgileri de inişe hazırlanan uçaklarla paylaşılmış. Bu bilgilere göre, 270 dereceden 22 knot ve hamlesi 34 knot şiddetinde tespit edilen rüzgârın yanı sıra pist yüzeyinin yağış nedeniyle ıslak olduğu ve risklerin iletildiği ortaya çıktı. Pegasus Hava Yolları'nın PGT87R çağrı isimli TC-IZK tescilli uçağına inişi öncesinde iki THY uçağı pisti pas geçmiş, Pegasus’tan sonra inecek olan THY uçağı da pistin diğer tarafında ineceğini bildirmiş. Ama bir tek Pegasus inat edip pas geçmemiş ve sonuç ortada.

Kule yaklaşma birimi, THY 5TK'nın değişken rüzgâr nedeniyle pas geçtiğini fakat yön ve şiddet bilgisi vermediğini aktarıyor. 2 dakika sonra kule tekrar yaklaşmayı arayarak Münih'ten gelen THY 90B'nin de pas geçtiğini açıklıyor.

İNİSİYATİF PİLOTLARDA

Hava Trafik Yönetimi mevzuatına göre kule sadece pist üzerinde ya da yakınında uçağın iniş kalkış emniyetini kötü etkileyecek bir engel bulunması durumunda izin iptali, pas geçme talimatı verebiliyor. İniş hattına oturmuş bir uçağın iznini iptal etme ya da pas geçme yetkisi ise Trafik Kulesi'nde değil pilotun inisiyatifinde.

BAKAN TURHAN: PİLOT İNİSİYATİF KULLANDI

Bakan Turhan, AK Parti Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını cevapladı. Turhan, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yaşanan uçak kazasında pilotaj hatası olup olmadığı sorusuna, “Uçağı kullanan pilot inisiyatif kullanmıştır, inisiyatif kullandıktan sonra da uçağı kontrol etmekte aciz kalmıştır. Karakutu içindeki bilgi, verilerin açıklanmasından sonra olay daha da aydınlanacak” yanıtını verdi.

07 Ocak'ta Birleşik Arap Emirlikleri Sharjah Havalimanı'ndan İstanbul'a gelen Pegasus Havayolları'na ait uçak, inişten sonra pistten çıkmış, kazada herhangi can kaybı ve yaralanma olmamıştı. Trabzon seferini yapan Pegasus Havayolları'na ait yolcu uçağı 14 Ocak 2018 tarihinde Trabzon Havalimanı'na indikten sonra pist başında manevra yaparken, pistten çıkmış, uçağın toprağa saplandığı kazada, ölen ya da yaralanan olmamıştı.

SON İKİ YILDA PEGASUS'UN ÜÇ BOEİNG 737'Sİ PİSTTEN ÇIKTI

Son iki yılda Pegasus Hava Yolları’na ait, üç BOEİNG 737 uçağının pistten çıkması pilotların eğitiminin yeterli olup olmadığı sorusu ile zamanında iniş baskısı mı var" sorularını akıllara getirdi. Öyle ki, yapılan incemeler sonucunda pilotların tecrübesinde, uçaklarda, kulede sorun yoksa ve önceki THY uçakları pisti pas geçmesi, Pegasus’tan sonraki THY uçağının da diğer yönden inmek istemesi sorunun ya pilotlarda ya da onlara baskı yapan Pegasus Hava Yoları yönetimde olduğu seçeneğini akıllara getiriyor.

ABD VE TÜRK YETKİLİLER İNCELEME BAŞLATTI

İki ABD Federal Havacılık Dairesi (FAA) çalışanı ve 4 ABD Ulusal Taşımacılık Emniyet Kurumu (NTSB) yetkilisine ek olarak kırıma uğrayan uçağın üretici Boeing firmasından da 5 kişinin bulunduğu bir heyet Türk yetkililerle çalışmaya başladı. Öte yandan Pegasus, Mart ayında EASA tarafından denetlenecek.

SHGM ise pistten çıkma vakaları, alınan tedbirler ve uçuş ekipleri üzerinde bir baskı olup olmadığına dair bu hafta kapsamlı bir denetim yapacak