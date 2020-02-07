İstanbul'daki uçak kazası mağdurları için sigorta süreci başladı

İzmir-İstanbul seferini yapan Pegasus Havayollarına ait uçak, inişten sonra Sabiha Gökçen Havalimanında pistten çıktı. Kazada 3 kişi hayatını kaybetti. Yaşananların ardından pist, kule, pilot ve hava şartları gibi etmenler öne çıkarken, kazanın ardından sigorta sürecinin nasıl işletileceği de yanıt bekleyen sorulardan biri oldu.

Sigorta şirketlerine ekspertiz hizmeti veren bir şirketin genel müdürü olan Mustafa Nazlıer, kaza sonrası uygulanacak sigorta işlemlerinin detaylarını TRT Haber'den Sertaç Aksan'a anlattı.

UÇAK VE YOLCULAR İÇİN SİGORTA SÜREÇLERİ FARKLI İŞLEYECEK

Hazırlanacak olan kaza kırım raporu ve sonuçlarının kök sebep analizini içereceğini ve bu vesileyle hukuki sorumlulukların kesin biçimde ortaya konacağına değinen Nazlıer, havayolu şirketlerinin yaptıkları bütün uçuşların sigorta güvencesinde olduğunu vurguladı.

Uçağın kendi gövde sigortasının bulunduğunu, ayrıca taşıdığı yolcular, bagajlar, yükler ve postaların da sigortalandığının altını çizen Nazlıer, “Sadece uçak ve içindekiler değil, herhangi bir kazada zarar görebilecek 3’üncü şahıslar için de sigorta poliçeleri düzenlenir” dedi.

İKİNCİ SİGORTADA 'ÖNCELİK' DETAYI

"Uçaktaki yolcular biletleri almadan önce kişisel olarak da sigorta satın aldılarsa süreç nasıl ilerleyecek?" sorusuna da yanıt veren Nazlıer, "Bu ve benzer durumlarda çifte sigorta hükümleri esastır. Vadesi ve önceliği olan poliçe çalışır . Şayet ilk çalışan poliçe limit ve kapsamı zararı karşılamaya yeterli olmaz ise ihtiyari poliçeler devreye girecektir. Zararın karşılanmasından sonra sebepsiz zenginleşmeye yol açacak uygulamalara olanak tanınmaz" şeklinde konuştu.

SÜREÇ HIZLI VE SORUNSUZ BİR ŞEKİLDE ÇÖZÜLECEK

Pistten çıkan uçağın kendisi için ‘gövde sigortası’ sürecinin başlayacağını kaydeden Nazlıer, şöyle devam etti:

“Gövdenin sigorta süreci farklı, yolcuların farklı olacak. Ancak burada bilmemiz gereken bir diğer nokta, uçağın içindeki her kişinin sigorta süreci aynı şekilde işletilecek. Bu noktada yolcular için ‘Koltuk Sigortası’ devreye girerek gerçekleşen riske bağlı oluşan maliyetleri karşılayacak. Havacılık sektörü son derece hassas olduğundan diğer adımlarda olduğu gibi kaza sonrası sigorta sürecinde de uluslararası kriterlerle oluşturulan protokoller devreye alınacak. Bu sektörde kurallar ve sonuçlar çok sıkı bir şekilde uygulandığından az önce bahsettiğim sigorta süreçleri de en ufak bir aksama olmadan yerine getirilecektir.”

UÇAKTAKİ VALİZ VE EŞYALARIN DURUMU NE OLACAK?

Mustafa Nazlıer, yolcuların eşyaları ve kişisel eşyaları için de koltuk sigortası kapsamında tazminat yükümlülüğünün bulunduğu bilgisini paylaşarak, bunun bir üst limiti olduğunu ve limitin de uluslararası değerlendirme ölçeğinde standart olan SDR ile maliyete çevrildiğini vurguladı.

SDR’nin IMF tarafından oluşturulan özel bir para birimi olduğuna belirten Nazlıer, şunları söyledi:

“SDR’nin ülkelerin para birimine göre farklı bir değeri var. Bugün itibarıyla Türkiye’de 1 SDR 8,1 Türk Lirası’na eşdeğer. Uçak kazalarında kişiler ve eşyaları için üst limit 250 bin SDR olarak belirlenmiştir. Bugün itibarıyla bu rakam yaklaşık 344 bin dolara tekabül ediyor. Yani bu uçakta olan yolcuların alabileceği maksimum tazminat kişi başı yaklaşık 2 milyon 60 bin TL. Yolcuların sağlık durumu, eşyaların durumu gibi herhangi bir ayrım gözetilmeksizin belirlenen ücret ilgili hava yolu şirketince tespit edilip, zararlar doğrudan ödenecek.”

HAYATINI KAYBEDENLERİN AİLELERİ TAZMİNAT ALACAK

Yaralı yolculara yapılacak ödemelerin, kazada hayatını kaybeden yolcuların varislerine de aynı şartlarda ödeneceği bilgisini veren Nazlıer, hukuki süreçlerin tamamlanmasıyla çok hızlı biçimde tüm tazminatların ödeneceği söyledi.

Mustafa Nazlıer son olarak, bu gibi olaylarda dezenformasyonun çok hızlı şekilde yayıldığı uyarısında bulunarak, kazada zarar gören kişilerin ya da yakınlarının yanlış yönlendirilmemek adına yetkililer dışında yapılan açıklamalara karşı temkinli olmaları gerektiğini söyledi.