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  3. İstanbul'daki suç örgütü operasyonunda 22 şüpheliden 3'ü polis memuru 14 kişi tutuklandı

İstanbul'daki suç örgütü operasyonunda 22 şüpheliden 3'ü polis memuru 14 kişi tutuklandı

İstanbul'daki suç örgütü operasyonunda 22 şüpheliden 3'ü polis memuru 14 kişi tutuklandı

İstanbul'da organize suç örgütüne yönelik operasyonda, gözaltına alınan 22 şüpheliden 3' ü polis memuru 14’ü tutuklandı.

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 20 Eylül'de Fatih bölgesinde faaliyet gösteren bir suç örgütüne yapılan eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan ve fuhuş, kumar, rüşvet, uyuşturucu ticareti ile görevi kötüye kullanma gibi farklı suçlar işlediği tespit edilen 5'i polis memuru 22 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü polis memuru 14 kişi tutuklanırken 2' si polis memuru 8 şüphelide adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bu arada, operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu 40 kadının ise sınır dışı edildiği öğrenildi.  (AA)

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