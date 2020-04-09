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  3. İstanbul'daki salgın hastanelerindeki çalışmalar gece de devam etti

İstanbul'daki salgın hastanelerindeki çalışmalar gece de devam etti

İstanbul'daki salgın hastanelerindeki çalışmalar gece de devam etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı ve Atatürk Havalimanı ile Sancaktepe'de yapımına başlanan biner yataklı salgın hastanelerinde inşaat çalışmaları gece boyu da devam etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından yaptığı konuşmada İstanbul'da iki salgın hastanesinin yapılacağını açıklamıştı. Atatürk Havalimanı ve Sancaktepe'de inşaatına başlanan biner yataklı iki hastanenin inşaat çalışmaları gece boyu devam etti. Çalışmalarda kamyonlarla yol dolgu malzemesi taşındığı, iş makinelerinin de zemini düzelttiği görüldü.


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