İstanbul'da yeniden seçim 23 Haziran'da

Yüksek Seçim Kurulu, AK Parti’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine ilişkin itirazını kabul etti ve seçimlerin iptaline karar verdi. 4’e karşı 7 oyla alınan karar gereği seçimler 23 Haziran Pazar günü yenilenecek. AK Parti ve MHP kısıtlı seçmenler, KHK ile atılanların oy kullanması, sandık kurullarındaki usulsüzlükler gibi gerekçeler ve iptal istemiyle YSK’ya başvurdu.

GEREKÇE: SANDIK KURULLARI

Olağanüstü itirazı dün Sadi Güven başkanlığındaki toplantıda karara bağlayan YSK, 4’e karşı 7 oyla seçimin yenilenmesini kararlaştırdı. Seçimin 23 Haziran’da yeniden yapılmasına hükmeden YSK’nın kararının, sandık kurulu başkan ve üyelerinin kanunun açık hükmüne rağmen kamu görevlisi olmaması nedeniyle alındığı öğrenildi.

YSK’DAN SUÇ DUYURUSU

YSK, 225 sandık kurulu başkanıyla 3 bin 500 sandık kurulu üyesinin, kanun hükmüne rağmen kamu görevlisi olmadığı, bu sandıklarda kullanılan oyların da aradaki farkı etkiler nitelikte olduğu sonucuna vardı. Sandık kurullarının oluşumunda görev yapan ilçe seçim kurulu başkanları hakkında da Cumhuriyet başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunulacak.

Karar öncesi polis bariyeri

YSK'nın kararı öncesi Emniyet güçleri, 7 otobüs dolusu Çevik Kuvvet polisi ve bariyerlerle bina önünde güvenlik önlemi aldı.

Büyükçekmece ve Maltepe’de yenileme yok

YSK, MHP’nin Maltepe seçim sonuçlarına itirazı ile AK Parti’nin Büyükçekmece seçim sonuçlarına yaptığı da itirazı da dün karara bağladı. Karara göre, her iki ilçede de seçimlerin yenilenmesini gerektirecek bir durum olmadığına hükmedildi.

İMAMOĞLU'NUN MAZBATASI ALINDI

Yüksek Seçim Kurulu’nun kararıyla birlikte, CHP’li Ekrem İmamoğlu’na İl Seçim Kurulu’nca verilen mazbata geri alındı.

YSK, CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun mazbatasının geri alınmasına hükmetti. 23 Haziran’daki seçime kadar belediye başkanlığı konusunda görevlendirme yetkisi İçişleri Bakanlığı'nda bulunuyor. 31 Mart seçimlerine katılan tüm siyasi partiler, 23 Haziran’daki seçime de katılabilecek. Siyasi partiler yeniden aday tespiti yapamayacak. Ancak ölüm, istifa gibi zorunlu nedenlerle meydana gelecek boşalmalar, ilgili seçim kurullarının belirleyeceği tarihe kadar partiler tarafından doldurulabilecek.

YARGI SÜRECİ SONA ERDİ

YSK Başkanı Güven de, 11 üyenin tamamının katılımıyla karar alındığını ve yargı sürecinin bittiğini söyledi.

YSK'nın kararı CHP'de şok etkisi yarattı

Yenileme kararının ardından CHP MYK olağanüstü toplandı. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, bugün yapılacak PM toplantısına İmamoğlu'nu davet etti. İmamoğlu da dün gece yaptığı konuşmada sert ifadeler kullandı: "Ben YSK'yı kınıyorum. 82 milyon insan bir avuç insana bu değerleri yok ettirmeyeceğiz. Biz asla vazgeçmeyeceğiz; süreci en sağlıklı şekilde yürütmeye kararlıyız. Biz hakkımızı söke söke alacağız biz bu şehrin 16 milyon insanının emeğine, alın terine , vicdanına güveniyorum hep birlikte kazanacağız göreceksiniz."

Süreç nasıl işleyecek

OY PUSULASI BASIMI

Birleşik oy pusulalarının basımında 31 Mart’ta yapılan seçim için uygulanan esaslar geçerli olacak.

SEÇMEN LİSTELERİ GÜNCELLENMEYECEK

31 Mart 2019’da yapılan seçimler için güncelleştirilmiş ve kesinleşmiş sandık seçmen listeleri yeni bir güncelleştirme yapılmaksızın bu seçimlerde de kullanılacak.

TAKVİMİ İLÇELER BELİRLEYECEK

Seçim takvimi, seçimi yönetecek olan ilçe seçim kurullarınca hazırlanarak uygulanacak.

Erdoğan başkanlığında MYK toplantısı

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), YSK’nın kararının ardından olağanüstü toplandı. Seçim yenileme kararının değerlendirildiği toplantı Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 2 saat 15 dakika sürdü. Toplantı sonrası konuşan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Milletin iradesine başvurmak her zaman için yegane pusulamızdır. Mesele, milli iradenin net olarak ortaya çıkmasıdır" diye konuştu.

En güzel hizmet için çalışacağız

AK Parti İstanbul Büyükşehir adayı Binali Yıldırım, YSK’nın kararını değerlendirdi: “Başından beri İstanbullulara en güzel hizmeti sunmak için bu yola girdik. Bunun için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Gerginlikten değil, kucaklamadan yanayız. İstanbulumuz için hayırlı uğurlu olsun.”

MHP: Karar ülkemizin yararına

MHP Başkanlık Divanı, YSK’nın kararı sonrası toplandı. Toplantıdan sonra yapılan açıklamada “Ülkemizin yararına olduğunu düşündüğümüz bu kararın her türlü tartışmaya son vermesi memnuniyet vericidir. Mazbata tartışması da ortadan kalkacaktır. MHP, Cumhur İttifakı’nın başarısı için tüm teşkilat birimleriyle her türlü gayretin içinde olacaktır” denildi.

Avrupa’dan içişlerine müdahale

Avrupa Parlamentosu’nun (AP) Türkiye raportörü Kati Piri, sosyal medyadan YSK kararıyla ilgili küstah bir paylaşımda bulundu. Piri “Erdoğan yenilgiyi kabul etmiyor ve halkın iradesine karşı çıkıyor. AKP İstanbul seçimlerini yenilemesi için YSK’ya baskı yaptı” dedi.