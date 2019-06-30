İstanbul'da yaşayan Sudanlı bir grup ülkelerinde yaşanan darbeyi protesto ettiler

İstanbul'da yaşayan bir grup Sudanlı, ülkelerinde yönetime el koyan askeri konseyin uygulamalarını protesto etmek için Saraçhane Parkı'nda basın açıklaması yaptı. Grup adına basın açıklaması yapan Samuel Surur, "Türkiye’de yaşayan Sudanlılar olarak bizler, Barış, Adalet ve Özgürlük için Sudan halkının verdiği mücadeleyi, başta Türk kardeşlerimiz olmak üzere tüm dünyaya anlatmak için buradayız." dedi.

Surur, şunları kaydetti:

"El-Beşir devrinin sona ermesiyle 'Özgürlük ve Değişim Güçleri' adındaki halk temsilcileri Geçici Askeri Konseyle mütemadiyen diyalog ve müzakere içinde bulunmuşlardır. Ancak ne yazık ki Geçici Askeri Konsey sivillere iktidarı bırakmamak için her türlü hile ve bahanelere başvurmuştur. Ve nihayet dış güçlerin desteğiyle meşruiyet kazandığını sanmış ve böylelikle o dış ülkelerin talimatlarını yerine getirmeye çalışmıştır ve çalışmaktadır. Nitekim 29 Ramazan pazartesi gününün sabahında Hartum'da Genelkurmay önünde toplanan halkımıza ateş açarak kanlı bir katliamı hunharca gerçekleştirmiştir.

Yalnız halkımız iradesini durmaksızın ortaya koymaktadır ve bugün Sudan’da 30 Haziran tarihi münasebetiyle tüm eyaletlerde halkımız protesto etmektedir. Yurtdışındaki Sudanlılar da Sudan'daki eylemlere destek vermek amacıyla eş zamanlı olarak protesto eylemlerinde bulunmaktadırlar. Sudan halkı olarak en kısa zamanda ülkenin başına sivil hükümetin geçmesini istediğimizi buradan belirtmek istiyoruz. Yönetimin sivillere geçmesi için halkın temsilcileriyle imzalanan anlaşmayı iptal eden Geçici Askeri Konseyin kararını reddediyoruz. 30 yıldır yaşanan insan hakkı ihlallerini yapanların yargılanması için bağımsız soruşturma konseyinin oluşturulmasını talep ediyoruz.

Geçici Askeri Konseyin yönetimi derhal halkı temsil eden 'Özgürlük ve Değişim Güçlerine' kayıtsız ve şartsız bırakmasını istiyoruz. Herhangi başka bir ülkenin Sudan'ın iç işlerine karışarak, halkın iradesinin aksine müdahelede bulunmasını kesinlikle kabul etmiyoruz. Bir aydır Sudan'ın her yerinde kesilen İnternet hizmetin acilen hizmete açılmasını ve bu internet kesintisi nedeniye mağdur olanların hakların verilmesini istiyoruz. Siyasi görüşleri nedeniyle hapsedilen herkesin serbest bırakılmasını talep ediyoruz."

Açıklamanın ardından gruptakiler dağıldı.

(AA)