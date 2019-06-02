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02 Haziran 2019 Pazar 13:39 | Son Güncelleme: 02 Haziran 2019 Pazar 13:39

İstanbul'da yarın oynanacak maç nedeniyle bazı yollar trafiğe kapanacak

İstanbul'da yarın oynanacak maç nedeniyle bazı yollar trafiğe kapanacak

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Beko ile Tofaş arasında yarın oynanacak maç nedeniyle bazı yollar trafiğe kapanacak.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Beko ile Tofaş arasında yarın oynanacak maç nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde yarın 21.00'de Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda Fenerbahçe Beko ile Tofaş arasındaki karşılaşma dolayısıyla alınan emniyet tedbirleri kapsamında, bazı yolların trafiğe kapatılacağı belirtildi.

Açıklamada, bu çerçevede saat 19.00'dan itibaren Ataşehir'de Ihlamur Sokağı'nın Halk Caddesi Dönel Kavşağı'ndan Sarı Mimoza Sokağı Kavşağı'na kadar olan kısmının trafiğe kapalı olacağı kaydedildi.

(AA)

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