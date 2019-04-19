İstanbul'da yakalanan BAE ajanlarının ilk görüntüleri ortaya çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, BAE için casusluk faaliyeti yürüttüğü iddia edilen iki istihbarat görevlisi yakalandı.

İddiaya göre uzun süredir takip edilen iki kişinin, Türkiye'ye sıklıkla giriş çıkış yaptığı belirlendi.

Türkiye'deki temasları şüpheli bulunan iki zanlı, MİT ve İstanbul Emniyetinin ortaklaşa operasyonuyla gözaltına alındı.

Zanlıların, sorgularında da Birleşik Arap Emirlikleri adına casusluk yaptıklarını itiraf ettikleri öğrenildi.

Yakalananlardan birinin Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinden sonra Türkiye'ye geldiğinin belirlendiği iddia edildi. Şimdi casusların Cemal Kaşıkçı cinayetindeki bağı araştırılıyor.

Gözaltına alınan şahısların, Türkiye karşıtı bir yapı oluşturmak, Türkiye’deki Arap uyruklu şahıslar hakkında bilgi toplamak için Birleşik Arap Emirlikleri’nden Türkiye’ye gönderildiği belirtiliyor.

Tutuklama talebiyle savcılığa sevk edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında iki şüphelinin savcılık işlemleri tamamlandı.

Soruşturmayı yürüten savcılık, iki şüpheliyi "siyasi ve askeri casusluk" ve "uluslararası casusluk" suçlarından tutuklanmaları talebiyle hakimliğe sevk etti.

Şüpheliler, İstanbul nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılacak.

Bakan Soylu: Yargıda devam ediyor

BAE için çalıştığı belirtilen iki şüphelinin gözaltına alınmasıyla ilgili soruya, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Yargıda devam ediyor” yanıtını verdi.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, BAE için casusluk faaliyeti yürüttüğü iddia edilen iki istihbarat görevlisi yakalandı.

(TRT Haber / Reuters)