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  3. İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Tuzla'da aracında ve ikametinde uyuşturucu madde bulunan bir kişi tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin 11 Mayıs 2019'da akşam saatlerinde gerçekleştirdiği uygulamada, şüphe üzerine durdurulan bir araçta uyuşturucu madde ile şırıngalar bulunması üzerine araçta bulunan şüpheliler B.C (33) ve H.H.Ö (35) gözaltına alındı.      

Sorgularının ardından şüpheli H.H.Ö'nün evinde yapılan aramalarda uyuşturucu madde, uyuşturucu hap ve madde alımında kullanılan şırıngalar ele geçirildi.      

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüphelilerden B.C savcılık talimatı ile serbest bırakılırken, şüpheli H.H.Ö uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
(AA)

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