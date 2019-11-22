Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7153
  • 6,3058
  • 270.698
  • 106588
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 76'ya ulaştı

İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 76'ya ulaştı

İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 76'ya ulaştı

İstanbul genelinde akşam saatlerinde başlayan yoğun trafik etkili oldu. Trafik yoğunluğu saat 19.00'da yüzde 76'ya ulaştı. D-100 Karayolu'nda trafik zaman zaman durma noktasına geldi.

İstanbul'da akşam saatlerinde başlayan yoğun trafik etkili oldu. Saat 19.00'da yüzde 76'ya varan yoğunluk nedeniyle Anadolu Yakası D-100 Karayolu Bostancı mevkiinde her iki istikamette de trafik durma noktasına geldi. Araçlar D-100 Karayolu'nda uzun kuyruklar oluşturdu. Trafik yoğunluğunun D-100 Ankara istikametinde Avrasya tüneli çıkışı itibariyle Maltepe'ye kadar devam ettiği, Harem istikametinde ise yoğunluğun Maltepe'den başlayıp Göztepe'ye kadar etkili olduğu görülüyor.  (DHA)


Merve Özbey'den nişanına iki gün kala şaşırtan hareket!
Yeşilçam'ın usta isminden örnek hareket! Organlarını bağışladı
Masterchef'ten elenen Suna'dan ilk açıklama!
Şeyma Subaşı'dan haciz iddialarına açıklama
Müge Anlı'dan Palu ailesiyle ilgili şaşırtan itiraf
<p>Barış Pınarı Harekatı ile terörden temizlenen Suriye´nin Rasulayn kentine dönen yaklaşık 100 kişi

Mehmetçik´in Alnından Öpüp Secdeye Kapandılar

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

İdlib'de vurulan çadır kampı havadan görüntüledi

En garip mühendislik çalışmaları