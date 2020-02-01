Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9856
  • 6,64
  • 304.875
  • 119140
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. İstanbul'da trafiği felç eden olay! Yol 2 saatte açıldı

İstanbul'da trafiği felç eden olay! Yol 2 saatte açıldı

İstanbul'da trafiği felç eden olay! Yol 2 saatte açıldı

İstanbul Esenyurt'ta kule vinç parçalarının yüklü olduğu bir TIR köprü altından geçmek istediği sırada sıkıştı. Köprü altında sıkışması nedeniyle trafik yoğunluğuna neden olan TIR, 2 saatlik çalışmanın ardından çıkarıldı.

Olay saat 11.00 sıralarında Haramidere Bağlantı Yolu Esenyurt mevkii Beylikdüzü istikametinde meydana geldi. Kule vinç parçalarının yüklü olduğu 2 TIR'dan biri, Balıkyolu Köprüsü altından geçmek istediği sırada sıkıştı.

TIR'a yüklü vinç parçasının sıkıştığı yerden çıkarılması için olay yerine İBB'ye ait vinç, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay nedeniyle Haramidere Bağlantı Yolu Beylikdüzü istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Tek şeritten sağlanan trafik akışı çalışmalar nedeniyle zaman zaman tamamen durduruldu. Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışmasının ardından TIR ve yüklü bulunan vinç parçaları sıkıştığı yerden çıkarılırken, trafik de normal seyrine döndü.

(DHA)


Aslı Enver barışma iddialarına son noktayı koydu!
Kadın'ın Şirin'i özüne döndü! Kıvırcık saçlarından eser kalmadı
İhaneti affetti! Eşiyle el ele görüntülendi
Flaşlar patlayınca panikledi! Kız arkadaşını yalnız bıraktı
'Akrabalarımla görüşmüyorum'
<p>Paylaşımda, ´Son 17 yılda 6 büyük deprem yaşanan ülkemizde, eğitim, sağlık, ulaştırma, kentsel dö

İletişim Başkanlığından Deprem Harcamaları Paylaşımı

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

Dünyanın en pahalı yiyecekleri

NASA uzay teleskobu Spitzer'e veda etti