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İstanbul’da terör örgütü PKK/YPG'li 3 terörist yakalandı

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İstanbul’da, Suriye’deki çatışma ortamından yararlanarak yasa dışı yollardan Türkiye'ye girdikleri belirlenen terör örgütü PYD/YPG üyesi 3 kişi düzenlenen operasyonla yakalandı.

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Edinilen bilgilere göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK’nın Suriye uzantısı PYD/YPG üyesi 3 teröristin Türkiye'ye giriş yaptığını belirledi. YPG/PYD üyelerinin İstanbul’a geldiğini tespit eden emniyet güçleri, yapılan çalışmaların ardından 29 Eylül’de örgüt üyelerinin saklandıkları adreslere şafak vakti operasyon düzenledi.
 
Gözaltına alınan PYD/YPG üyeleri, polisteki sorgularının ardından dün akşam saatlerinde adliyeye sevk edildi. Örgüt üyelerinin Suriye'de PYD/YPG içinde silahlı faaliyet yürüttüklerini kabul ettikleri ileri sürüldü.

(İHA)

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