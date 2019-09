İstanbul'da Silivri açıklarında 5.8'lik deprem! Artçı depremler devam ediyor

İstanbul iki gün arayla peş peşe sallandı. Salı günü Silivri açıklarında meydana gelen 4.6’lık depremin şokunu yaşayan İstanbul, dün de 3.1’lik öncünün ardından 5.8 büyüklüğünde depremle sallandı. AFAD verilerine göre dün saat 13.59’da Marmara Denizi Silivri açıklarındaki korkutucu deprem derinliği 6.99 kilometre olarak kaydedildi. Deprem İstanbul’un genelinde ve çevre illerde şiddetli bir şekilde hissedildi.

İSTANBUL 23.20'DE VE 05.55'TE YİNE SALLANDI

Saat 23.20'de Marmara Denizi'nde bir artçı deprem daha meydana geldi. AFAD depremin büyüklüğünü 3.9, Kandilli Rasathanesi ise 4.3 olarak ölçtü. Sabah 05.55'te ise bu kez 3.2'lik bir deprem meydana geldi. Silivri açıklarındaki 5.8'lik depremin ardından megakentte artçı sarsıntılar devam ediyor.

DÜN NELER YAŞANDI?

17 AĞUSTOS GİBİ KORKTUK...

İSTANBULLULAR SOKAKTA

Şiddetli sarsıntının ardından İstanbul’da yaşayan vatandaşlar ilk şoku atlattıktan sonra binalardan dışarıya çıktı. Okullar, hastaneler ve AVM’ler ile iş merkezleri yetkililer tarafından hızla tahliye edildi. Depremin merkez üssü olan Silivri’de Devlet Hastanesi güvenlik nedeniyle boşaltıldı. Hasta ve hasta yakınları devlet hastanesi bahçesine alındı. Hastaneye yakın bir binanın çatısının yıkılması sonucu 5 kişi yaralandı. Bahçelievler’de 2 bina tahliye edildi, Avcılar Gümüşpala Mahallesi’nde bir binada hasar meydana geldi. Panik sırasında atlarken bacağından yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı. İstanbul genelinde ilk belirlemelere göre 28 kişi yaralandı. 2 yaralının kırıkları nedeniyle hastanede tedavileri sürüyor.

YAN YATAN BİNALARA MÜHÜR

AFAD’dan yapılan açıklamada “Biruni Üniversitesi karşısındaki surlarda yıkıntı, bazı ilçelerdeki binalarda çatlaklar, Sultangazi ve Eyüp’te iki binada hasar tespit edildi. Şirinevler’de yan yatan bir bina tahliye edildi. Enerji hatları ve altyapıda bir sorun tespit edilmezken bazı baz istasyonlarında yoğunluk yaşandı. Üç köprüde de sorun olmadığı belirlendi. Kartal’da bir binanın 3’üncü katında çatlaklar oluştu. Bina mühürlendi” denildi.

OKULLARDA BÜYÜK PANİK YAŞANDI

Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen deprem sonrası evine girmeyen bazı vatandaşlar, günü parkta bekleyerek geçirdi.

HASARLI 3 BİNAYI EKİPLER YIKTI

Fatih Balat’ta daha önce riskli olduğu gerekçesiyle boşaltılan ve depremde zarar gören 3 tarihi bina kontrollü şekilde yıkıldı.

CAMİNİN MİNARESİ YIKILDI

Avcılar Merkez Mahallesi’ndeki Hacı Ahmet Tükenmez Camii’nin iki minaresinden birisinin şerefesi devrilirken şans eseri ölen veya yaralanan olmadı.

ARTÇI MEYDANA GELDİ

Depremin ardından en büyüğü 4.1 büyüklüğünde 42’nin üzerinde artçı sarsıntı yaşandı.

İLETİŞİMDE AKSAMA OLDU

Yakınlarını merak edenlerin telefonlara sarılmasıyla iletişim hatları kesildi. Turkcell, yoğun ve artan sesli çağrı trafiğinden kaynaklı aksamalar olduğunu açıkladı.

OKULLAR TATİL EDİLDİ

İstanbul Valiliği, deprem nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildiğini açıkladı. Sarsıntıyı hisseden Bursa ve Yalova’da da okullar tatil edildi.

PROF. DR. ÜŞÜMEZSOY: ASIL BÜYÜK RİSK KUMBURGAZ’DA

Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, 5.8’lik depremi AKŞAM’a yorumladı: “5.8’lik deprem Silivri çukurunun ortasında daha önce 1912’den bu yana kırılmış bir fayın uç bölgesinde çatallaşan faylarda oluşan bir depremdi. Depremin Silivri çukurundan Kumburgaz’a doğru bir hareket doğurmadığı için şanslıyız diyebilirim. Bizim için en büyük risk taşıyan yer ise Kumburgaz çukurudur.”

HASARLI BİNAYA ASLA GİRMEYİN

AFAD Deprem Dairesi Başkanı Murat Nurlu: “Deprem Kuzey Anadolu fayında oldu. 4.5-4.6 büyüklüğünde artçılar gelebilir. Hasarlı binalara girmeyin.”

Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık: “Orta büyüklükte bir deprem ve bir iki hafta bu hatta artçılar, 4 ve üzeri sürebilir. Riskli binaları lütfen terk edin.”

ODTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Haluk Sucuoğlu: “Bu deprem daha önce olan bağımsız bir deprem. Fayın başka bir kısmı kırıldı.”

Prof. Dr. Naci Görür: ”4.6’lık deprem, büyük deprem beklenen fayın batı ucunda olmuştu. Bu koldaki dinamikleri etkilediğini görüyoruz. Risk daha da artmış olabilir.”

MARMARA VE EGE DE SALLANDI

Deprem, İstanbul’un yanı sıra tüm Marmara’da da yoğun olarak hissedildi. Başta Tekirdağ kent merkezi ile Çorlu, Çerkezköy ve Marmara Ereğlisi, deprem sırasında yoğun olarak sallandı. Deprem, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bursa, Bilecik, Balıkesir, Çanakkale ve İzmir’de de hissedildi.

İŞTE TOPLANMA ALANLARI

Telaş sonrasında vatandaşlar, İstanbul acil toplanma alanlarını araştırmaya başladı. Acil durum toplanma alanları ile ilgili bilgi almak isteyen İstanbullular www.turkiye.gov.tr’den giriş yaparak “Acil Toplanma Alanı Sorgulama” başlığından ikametlerine en uygun toplanma alanlarını öğrenebilir.

KÖPRÜLERDE SIKINTI YOK

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD ziyaretinin ardından İstanbul’a geldi ve yaşanan depremle ilgili brifing alarak şu açıklamada bulundu: “Depremin büyüklüğü AFAD ölçümlerine göre 5,8 olarak ölçüldü, artçılar sürebilir. Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay başkanlığında, afet ve acil durum merkezi faaliyete geçmiştir. Onun koordinesinde kendileri de İstanbul’da bulunarak başta İstanbul Valimiz olmak üzere İl Jandarma Garnizon Komutanımız ile çalışmalarını sürdürecek.”

Az önce sosyal medyada baktım bir kadın bir tweet atmış; “Köprüleri kullanmayın, köprünün halatları koptu” diye Böyle densizlik yapanlara inanmayın. 8 kadar yaralanma olayı söz konusu, bunlar da hafif yaralı. Bunun dışında binalarda bazı yerlerde hafif hasarlar söz konusu. Bunlar da yakın takipte. Oldukça ciddi sayılabilecek depreme rağmen küçük birtakım hasarlar dışında yüreğimizi yakacak bir haber almadık. İstanbul’da AFAD’ın belirlediği on binlerce ilan edilmiş toplanma alanları vardır. Bunlar da sürekli güncelleniyor.

OKULLAR BUGÜN AÇIK

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, kriz merkezinde yaptığı açıklamada 172 binada çatlak oluştuğunu, İstanbul’da okulların bugün açık olacağını söyledi.

KANDİLLİ: 20 YILDIR BUNA BENZER DEPREM OLMADI

İstanbul’da ciddi paniğe neden olan depremin ardından Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi korkutucu bir açıklamada bulundu. Son 20 yıldır bölgede böyle bir deprem aktivitesi yaşanmadığı ve vatandaşların dikkatli olması gerektiği uyarısında bulunan Kandilli Rasathanesi, ‘’Orta büyüklükte bir depremde bu coğrafyada özellikle kıyısı olan Tekirdağ ve İstanbul için önemli bir test oldu” dedi.

FUAT OKTAY SON BİLGİLERİ VERDİ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak ile Avcılar'da minaresinin bir kısmı yıkılan Hacı Ahmet Tükenmez Camisi’nde incelemelerde bulundu.

İncelemelerin ardından gazetecilere açıklama yapan Oktay, "Ciddi bir hasarımız yok hamdolsun, can kaybımız yok. Şu ana kadarki bize gelen bilgilerde ciddi bir yaralanma söz konusu değil." diye konuştu.

Kamu kurum ve kuruluşlarının, ilçe belediyelerinin, STK'ların, valiliğin koordineli bir şekilde çalıştığını ve teyakkuz halinde olduğunu anlatan Oktay, "Şu an AFAD öncülüğünde bütün kurumlar görevlerinin başında. Her an her türlü aktivite anbean takip ediliyor. Bugün ve yarın çok daha yakinen takip ediyor olacağız olayı." ifadelerini kullandı.

YÜKSEKTEN ATLAYAN BAZI VATANDAŞLAR YARALANDI

İstanbul Valiliği yaptığı ilk açıklamada şunlar kaydedildi:

"Meydana gelen deprem sonrasında saat 14.20 itibariyle ilimizdeki AFAD, AKOM, 112, 155, 156 ihbar hatlarına herhangi bir hasar ihbarı yapılmamıştır."

Depremde yüksekten atlayan bazı vatandaşların hafif şekilde yaralandığı belirtiliyor. Toplam 8 vatandaşın yaralandığı bildiriliyor. Deprem sırasında Sultangazi ve Eyüp'te 2 binada hasar oluştu. Şirinevler'de yan yatan bir bina tahliye edildi. Avcılar'da bir caminin minaresi yıkıldı.

EN AZ 28 ARTÇI DEPREM YAŞANDI

Kandilli Rasathanesi’nden alınan bilgiye göre İstanbul’da 13.59’da gerçekleşen 6.0 Mw büyüklüğünde, AFAD’dan alınan bilgiye göre ise 5.8 Mw büyüklüğündeki depremin ardından çok sayıda artçı sarsıntı yaşandı. Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi’nden edinilen bilgilere göre ise, şimdiye dek 2.0 ilâ 4.2 aralığında değişen en az 28 artçı deprem meydana geldi.

14.08: 3.1 büyüklüğünde, 14.11: 3.3 büyüklüğünde, 14.13: 2.3 büyüklüğünde, 14.16: 2.7 büyüklüğünde, 14.19: 3.2 büyüklüğünde, 14.23: 2.1 büyüklüğünde, 14.26: 4.2 büyüklüğünde, 14.29: 3.0 büyüklüğünde, 14.31: 3.0 büyüklüğünde, 14.34: 3.2 büyüklüğünde, 14.35: 2.1 büyüklüğünde, 14.45: 2.0 büyüklüğünde, 14.51: 2.1 büyüklüğünde, 14.53: 2.0 büyüklüğünde, 15.00: 2.2 büyüklüğünde, 15.04: 2.7 büyüklüğünde, 15.17: 3.7 büyüklüğünde, 15.26: 3.6 büyüklüğünde, 15.52: 2.1 büyüklüğünde, 15.59: 3.4 büyüklüğünde, 16.22: 2.2 büyüklüğünde, 16.25: 2.4 büyüklüğünde, 16.33: 3.0 büyüklüğünde, 16.44: 3.0 büyüklüğünde, 16.57: 3.2 büyüklüğünde, 17.01: 3.0 büyüklüğünde, 17.07: 2.7 büyüklüğünde, 17.10: 2.3 büyüklüğünde

SİLİVRİ'YE 21,99 KİLOMETRE UZAKTA

AFAD, depremin Silivri'ye uzaklığının 21,99 kilometre olduğunu bildirdi.

İSTANBUL VALİLİĞİNDEN DEPREM AÇIKLAMASI

İstanbul Valiliği, "Deprem sonrası 14.20 itibariyle ilimizdeki AFAD, AKOM, 112, 155, 156 ihbar hatlarına herhangi bir hasar ihbarı yapılmamıştır." açıklamasında bulundu.

Deprem sonrası yoğunluk nedeniyle pek çok vatandaş cep telefonlarının çalışmadığı mesajlarını paylaştı.

VATANDAŞLAR SOKAĞA DÖKÜLDÜ

İstanbul'da şiddetli şekilde hissedilen deprem sonrası vatandaşlar sokağa döküldü, öğrenciler de okulların bahçesine indirildi.

İSTANBUL'DA OKULLAR BOŞALTILDI

İstanbul'da meydana gelen deprem sonrası önlem amaçlı tüm okullar boşaltıldı. Veliler çocuklarını almak için okullara akın etti. Valilik kararıyla İstanbul'da okullar tatil edildi.

AVCILAR'DA CAMİNİN MİNARESİ YIKILDI

İstanbul'un Avcılar ilçesinde Merkez Camii'nin minaresinin çöktüğü bildirildi.

KOCAELİ'DE DE VATANDAŞLAR SOKAĞA ÇIKTI

5.8 büyüklüğündeki deprem, Kocaeli´de de korkuya neden oldu. Vatandaşlar, panik içerisinde ev ve iş yerlerini terk edip, sokaklara çıktı. Öğrenciler öğretmenleri tarafından okul bahçelerine alındı. Veliler okullara gidip, çocuklarını aldı. Kamu kuruluşunda işlem yaptıran vatandaşlar ile çalışanlar da panik içerisinde kendilerini dışarı attı. Cep telefonlarına sarılan vatandaşlar, yakınlarına ulaşmaya çalıştı.

SAKARYA VE DÜZCE'DE DE HİSSEDİLDİ

Deprem, Sakarya ve Düzce'de de hissedildi. Depremle birlikte vatandaşlar sokaklara döküldü. Ev ve iş yerlerinden çıkan vatandaşlar, cep telefonlarıyla yakınlarını arayarak bilgi almaya çalıştı. Depremin korkusunu yaşayan vatandaşlar bir süre dışarıda bekledi. İsmini vermek isteyen bir vatandaş, "Önce başımız döndü sandık. İş yerimizde eşyalar sallanınca deprem olduğunu anladık. Kendimizi dışarı attık" dedi.

BURSA'DA PANİK YAŞANDI



Deprem, Bursa'da da korku ve paniğe neden oldu. Evlerinde bulunan vatandaşlar, korku içinde dışarı çıktı. Bir süre kent genelinde telefon hatları kesildi. Kentteki tüm okullardaki öğrenciler, tedbir amaçlı binalardan tahliye edildi. Veliler, çocuklarını almak için okullara geldi.

AVM'DE DEPREM BÖYLE HİSSEDİLDİ

BİNA BEŞİK GİBİ SALLANDI