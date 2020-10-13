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13 Ekim 2020 Salı 12:18 | Son Güncelleme:

İstanbul'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 7'ye yükseldi

İstanbul'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 7'ye yükseldi

Son Dakika Haberleri.. İstanbul'da sahte içkiden zehirlenme sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye yükseldi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin sahte içki satışı yapan şüphelileri yakalamak için yürüttüğü çalışmanın sürdüğü bildirildi.

Alınan bilgiye göre, İstanbul'da sahte içkiden 7 kişi yaşamını yitirdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin sahte içki satışı yapan şüphelileri yakalamak için yürüttüğü çalışmanın sürdüğü bildirildi.

İstanbul polisi dün kentte düzenlediği operasyonlarda 6 kişiyi gözaltına almıştı.

<p>Editör: Ezgi Aşık <a href='mailto:ezgi.asik@turkmedya.com.tr'>ezgi.asik@turkmedya.com.tr</a></p>

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