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İstanbul'da öğrencilere akbil indirimi başladı

İstanbul'da öğrencilere akbil indirimi başladı

İstanbul'da öğrenci akbilinin aylık abonman ücretinin 85 liradan 40 liraya düşürülmesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi tarafından kabul edilmişti. Söz konusu uygulama bugün itibariyle hayata geçirildi. Öğrenciler akbillerini artık 40 liraya doldurabilecek.

İstanbulBüyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi tarafından öğrencilerin kullandığı mavi kart öğrenci aylık abonman ücreti 85 liradan 40 liraya düşürülmüştü. Öğrenciler bugün itibariyle indirimden faydalanmaya başlayacak.

KARTLAR 40 LİRAYA DOLDURULACAK

Çarşamba günü İBB meclis toplantısında İstanbul genelindeki öğrencilerin kullandığı mavi kart öğrenci aylık abonman ücreti 40 liraya indirilmişti. Öğrencileri desteklemek ve toplu ulaşımı teşvik etmek amacıyla AK Parti grubu tarafından verilen ve oy birliğiyle kabul edilen teklif sonrası öğrenciler bugünden itibaren 40 liraya kartlarını dolduracak.

DHA

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