İstanbul’da helikopter destekli 'Kurt Kapanı 25' uygulaması

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından İstanbul’un belli noktalarında 'Kurt Kapanı 25' isimli asayiş uygulaması yapıldı. Uygulamaya, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terör, Uyuşturucu ile Mücadele, Trafik, Asayiş ve Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ekipleri de katıldı.

Araçlar didik didik arandı

Bu kapsamda Atatürk Havalimanı’nda emniyet güçleri tarafından uygulama yapıldı. Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından şüpheli görülen araçlar durdurularak detaylı bir şekilde arandı. Sürücü ve yolculara yönelik ise Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yapıldı. Araç sürücülerinin belgeleri de trafik polisi tarafından kontrol edildi.

Asayiş uygulamasına narkotik köpekleri de katıldı

Öte yandan asayiş uygulamalarına narkotik köpekleri de katıldı. Şüpheli görülerek durdurulan araçların her noktası hassas burunlu eğitimli köpeklerce kontrol edildi.

Polis helikopteri destek verdi

İstanbul’un en yoğun bölgelerinden Beşiktaş’ta da emniyet güçlerinde uygulama yapıldı. Her gün on binlerce insanın kullandığı Beşiktaş İskelesi’nin bulunduğu alanda da polis ekipleri, şüpheli gördüğü araçları durdurarak detaylı arama yaptı. Narkotik köpeklerinin de yer aldığı asayiş uygulamasına polis helikopteri havadan destek verdi.

(İHA)