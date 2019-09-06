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  3. İstanbul'da 'Kurt Kapanı 2019-14' uygulaması

İstanbul'da 'Kurt Kapanı 2019-14' uygulaması

İstanbul'da 'Kurt Kapanı 2019-14' uygulaması

İstanbul'da 'Kurt Kapanı 2019-14' uygulaması kapsamında, birçok noktada denetim gerçekleştiriliyor.

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın talimatı doğrultusunda, Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde, olası terör ve asayiş olayları ile trafik kazalarının önlenmesine yönelik denetim yapılıyor.

Uygulamaya Havacılık, Narkotik Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele, Özel Harekat, Güven Timleri, Önleyici Hizmetler, Bomba İmha ve İnceleme, Çevik Kuvvet ve Trafik Denetleme şube müdürlükleri ile ilçe emniyet müdürlüklerinde görevli personel katıldı.

Kadıköy Kuşdili Caddesi'nde polis ekipleri, şüpheli görülen kişilerin kimliklerini kontrol etti ve araçları aradı.

Denetimlere, narkotik köpeği "Alf"in katılımıyla araçlarda uyuşturucu araması da yapılıyor.

Polis helikopterinin de destek verdiği uygulama, saat 16.00'da sona erecek.

(AA)

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