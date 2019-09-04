Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,6747
  • 6,2651
  • 281.975
  • 100077
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. İstanbul'da kanlı infaz! Aracı durdurup kurşun yağmuruna tuttular

İstanbul'da kanlı infaz! Aracı durdurup kurşun yağmuruna tuttular

İstanbul'da kanlı infaz! Aracı durdurup kurşun yağmuruna tuttular

Sultangazi'de aracıyla seyir halindeyken durdurulan bir kişiye silahla ateş açıldı. Göğsünden ve bacağından yaralanan kişi kaldırıldığı hastanede öldü.

Olay, 18.30 sıralarında Sultangazi Uğur Mumcu Mahallesi Orhangazi Caddesi üzerinde meydana geldi.

 

Cadde üzerinde aracıyla seyir halinde olan Derviş Beyhan'ın yanına gelen kimliği henüz öğrenilemeyen bir kişi durmasını istedi.

 

Beyhan ile tartışmaya başlayan kişi, yanında bulunan silahla aracın içinde bulunan Derviş Beyhan'a ateş açtı.

 

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Göğsünden ve bacağından yaralanan Beyhan Ambulansla Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırıldı.

 

Burada tedavi altına alınan Beyhan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

 

(DHA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Suç duyurusunda bulunmuştu... Seren Serengil'den ilk açıklamalar
Giyim tarzıyla eleştiri yağmuruna tutuldu
Demet Özdemir, Can Yaman'ın adını anmadı
Bircan Bali evlendi
'Yüzümde hiç estetik yok' dedi, kimseyi inandıramadı
<p>Karabük´ün Yenice ilçesine bağlı Cihanbey köyünde sahibiyle oyun oynayan inekler renkli görüntüle

Sahibiyle Oyun Oynayan İnekler Görenleri Şaşırttı

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Apple o iPhone'ların fişini çekiyor

WhatsApp Web'e karanlık mod geldi