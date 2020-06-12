İstanbul'da kaçak akaryakıt operasyonu

Alınan bilgilere göre; yürütülen soruşturma kapsamında akaryakıt kaçakçılarına yönelik yeni bir şebeke tespit eden Kaçakçılık Polisi, Çatalca ve Silivri gibi ilçelerde ‘10 numara yağ’ diye tabir edilen kaçak akaryakıtın piyasaya sürüleceği istihbaratını aldı. Alınan ihbar üzerine başlatılan geniş çaplı soruşturmada, teknik çalışma ve fiziki takip sonrası, Çatalca’da otoyoldaki bir kamyona operasyon düzenleyen polis, iki şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Aracın kasasında yapılan incelemede, tanklar içerisinde 19 bin litre kaçak akaryakıt tespit edildi. Polis, kaçak yakıt ile akaryakıt kaçakçılığında kullanılan kamyona da el koydu. Polisteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.