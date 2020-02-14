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  3. İstanbul'da hareketli anlar! Ortalığı savaş alanına çevirdi

İstanbul'da hareketli anlar! Ortalığı savaş alanına çevirdi

İstanbul'da hareketli anlar! Ortalığı savaş alanına çevirdi

Şişli'de polisin "dur" ihtarına uymayan sürücünün aracıyla meyve satan kamyonete çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Şişli Harbiye Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde, 34 PP 6225 plakalı otomobilin sürücüsü, polisin "dur" ihtarına uymayıp Taksim istikametine doğru kaçarken kontrolden çıktı.

AA'nın haberine göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, daha sonra yol kenarında meyve satan 34 COR 548 plakalı kamyonete çarptı. Kazanın etkisiyle kamyonet park halindeki otobüse, ardından söz konusu otomobil ise elektrik direğine çarparak durabildi.

Kazada otomobildeki 2 kişi ile kamyonette bulunan 1 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.


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