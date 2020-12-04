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  • İstanbul'da hafta sonu kısıtlaması öncesinde trafik yoğunluğu yüzde 74'e çıktı
04 Aralık 2020 Cuma 17:52 | Son Güncelleme:

İstanbul'da hafta sonu kısıtlaması öncesinde trafik yoğunluğu yüzde 74'e çıktı

İstanbul'da hafta sonu kısıtlaması öncesinde trafik yoğunluğu yüzde 74'e çıktı
DHA

Koronavirüse bağlı vaka ve ölümlerdeki artış sonrası tüm Türkiye'de hafta sonu kısıtlaması getirilmişti. Yasak öncesi İstanbul'da trafik yoğunluğu saat 17.52 sıralarında yüzde 74'e çıktı.

İstanbul'da hafta sonu kısıtlaması öncesi trafikte yoğunluk yaşanıyor. 

DHA'da yer alan habere göre, koronavirüs salgınını önlemek için alınan tedbirler kapsamında hafta sonu dışarı çıkma yasağı bugün saat 21.00'de başlayacak. 

Yasak öncesi kentte trafik yoğunluğu yaşanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik yoğunluk haritasına göre saat 17.52 sıralarında yoğunluk yüzde 74'e çıktı.

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