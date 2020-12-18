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  • İstanbul'da hafta sonu kısıtlaması öncesi trafik yoğunluğu yüzde 62'ye ulaştı
18 Aralık 2020 Cuma 16:10 | Son Güncelleme:

İstanbul'da hafta sonu kısıtlaması öncesi trafik yoğunluğu yüzde 62'ye ulaştı

İstanbul'da hafta sonu kısıtlaması öncesi trafik yoğunluğu yüzde 62'ye ulaştı
DHA

Koronavirüs önlemleri kapsamında hafta sonları uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma yasağı bugün saat 21.00 itibariyle başlayacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik yoğunluğu haritasına göre kısıtlama öncesi, saat 15.30 sıralarında yüzde 62'ye ulaştı.

Koronavirüs salgınını önlemek için alınan tedbirler kapsamında hafta sonu sokağa çıkma yasağı bugün saat 21.00'de başlayacak. 

DHA'da yer alan habere göre, yasak öncesi kentte trafik yoğunluğu yaşanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik yoğunluk haritasına göre saat 15.30 sıralarında yoğunluk yüzde 62'ye ulaştı. 

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