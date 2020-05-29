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  3. İstanbul'da fetih şöleni... Başkan Erdoğan millete hitap etti
29 Mayıs 2020 Cuma 20:48 | Son Güncelleme:

İstanbul'da fetih şöleni... Başkan Erdoğan millete hitap etti

İstanbul'da fetih şöleni... Başkan Erdoğan millete hitap etti

İstanbul'un fethinin 567'nci yıldönümünde Fetih coşkusu Ayasofya'da kutlanıyor. Bu doğrultuda Başkan Erdoğan da törene video konferans yöntemiyle katıldı.

Okçular Vakfı Fetih Kupası ödül törenine katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan video konferans yöntemi ile millete hitap etti.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

Başkan Erdoğan: "Kökleri ile bağı kopmuş bir ağaç nasıl ayakta kalamazsa kültüründen habersiz bir neslin de hayata tutunması mümkün değildir."

Erdoğan:"Evlatlarımızı okçuluğa, biniciliğe, atıcılığa yönlendirirken aynı zamanda onları kendi kültürel kodlarımızla da tanıştırıyoruz"


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