İstanbul'da fetih şöleni... Başkan Erdoğan millete hitap etti

Okçular Vakfı Fetih Kupası ödül törenine katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan video konferans yöntemi ile millete hitap etti.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

Başkan Erdoğan: "Kökleri ile bağı kopmuş bir ağaç nasıl ayakta kalamazsa kültüründen habersiz bir neslin de hayata tutunması mümkün değildir."



Erdoğan:"Evlatlarımızı okçuluğa, biniciliğe, atıcılığa yönlendirirken aynı zamanda onları kendi kültürel kodlarımızla da tanıştırıyoruz"

