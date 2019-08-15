İstanbul'da erken çocukluk eğitiminde yeni model

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2023 Eğitim Vizyonu kapsamında ele alınan atılımlar çerçevesinde kırsal, düşük yoğunluklu bölgelerde erken çocukluk eğitimi için alternatif modellerinin, eğitim merkezleri, atölyeler ve gezici sınıfların oluşturulması planlandı. Eğitime erişimin kolaylaştırılmasını amaçlayan yeni vizyonda okullarda 5 yaş öncelikli kayıtların yapılması, çocukların ailelerine eğitim verilmesi, özel gereksinimli çocuklar ve göçmen çocuklar için de destekleyici özel eğitim porgramlarının oluşturulması yer alıyor.





AİLELER DE EĞİTİME DAHİL EDİLİYOR



Erken çocukluk eğitimi planlamasına aileler de dahil ediliyor. Milli Eğitim Müdürlüğü çocukların ailelerine de seminerler ve eğitimler vererek bütünleşik bir eğitim sistemi yaratacak. Büyük eğitim atılımı kapsamında ayrıca Okul Öncesi İstanbul İl Çalıştayı düzenlenmesi de planlanıyor.

TEMEL EĞİTİMİNİ ETKİLEYECEK

2023 Vizyon Belgesi’nin erken çocukluk eğitimini disiplinler arası, çocuk temelli, aileyi ve toplumu içine alan bir perspektifle ele aldığını belirten İstanbul İl Millî Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, bu çerçevede atılan adımların erken çocukluk eğitiminin niteliği ve erişimi açısından oldukça değerli olduğunu kaydederek, "Böylece okul öncesinde de ortak kalite standartları oluşturulup izlenebilecek. İlkokul ile erken çocukluk arasındaki veri akışını sağlayacak tecrübe aktarım mekanizmalarının oluşturulması bağlamında eğitimde iyi örnek ve uygulamaları yaygınlaştırmayı hedefleyen yarışmalarımızda da son derece önemli projelerin hazırlanması geleceğe ümitle bakmamızı sağlıyor” ifadelerini kullandı.

