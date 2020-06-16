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  3. İstanbul'da endişelendiren görüntü: Metrobüs duraklarında mesafe hiçe sayıldı
16 Haziran 2020 Salı 09:33 | Son Güncelleme:

İstanbul'da endişelendiren görüntü: Metrobüs duraklarında mesafe hiçe sayıldı

İstanbul'da endişelendiren görüntü: Metrobüs duraklarında mesafe hiçe sayıldı

Koronavirüsle mücadele kapsamında yeni normalleşme adımlarıyla birlikte endişelendiren görüntüler gelmeye devam ediyor. Bu sabah İstanbul'da çekilen görüntülerde, metrobüs durağında oluşan kalabalığın mesafe kuralını hiçe saydığı görüldü.

Yeni tip korona virüs ile mücadele kapsamında yeni normalleşme adımları atılmıştı. Atılan adımlardan birisi de toplu taşımadaki yolcu sayıları ile ilgili olmuştu. Dün açıklanan tablo ile birlikte vaka sayısının arttığı gözlendi. 

Sabah saatlerinde metrobüs duraklarında vatandaşların sosyal mesafesiz duraktaki bekleyişi işe endişe duyulmasına sebep oldu. 

E-5 Karayolu Avcılar mevkisi Küçükçekmece istikametinde ise yoğun araç trafiği oluştu. Oluşan trafik drone ile havadan da görüntülendi.

(İHA)

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