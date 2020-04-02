İstanbul'da eczanelerin çalışma saatleri değişti
İstanbul Valisi Yerlikaya, eczanelerin çalışma saatlerinin pazar günleri hariç 09:00-18:00 saatleri arası olarak değiştirildiğini bildirdi.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, koronavirüs tedbirleri kapsamında İstanbul'da eczanelerin çalışma saatlerinin değiştiğini duyurdu.
Twitter hesabı üzerinden açıklama yapan Vali Yerlikaya, koronavirüs (Covid-19) pandemisi izolasyon önlemleri kapsamında, eczacılardan gelen talepler üzerine karar alındığını belirterek şunları kaydetti:
"İlimizde faaliyet göstermekte olan serbest eczanelerin çalışma saatleri pazar günleri hariç 09:00-18:00 saatleri arası olarak belirlenmiştir."