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İstanbul'da eczanelerin çalışma saatleri değişti

İstanbul'da eczanelerin çalışma saatleri değişti

İstanbul Valisi Yerlikaya, eczanelerin çalışma saatlerinin pazar günleri hariç 09:00-18:00 saatleri arası olarak değiştirildiğini bildirdi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, koronavirüs tedbirleri kapsamında İstanbul'da eczanelerin çalışma saatlerinin değiştiğini duyurdu.

Twitter hesabı üzerinden açıklama yapan Vali Yerlikaya, koronavirüs (Covid-19) pandemisi izolasyon önlemleri kapsamında, eczacılardan gelen talepler üzerine karar alındığını belirterek şunları kaydetti:

"İlimizde faaliyet göstermekte olan serbest eczanelerin çalışma saatleri pazar günleri hariç 09:00-18:00 saatleri arası olarak belirlenmiştir."

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