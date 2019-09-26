İstanbul'da deprem! Şiddetli hissedildi... AFAD ve Kandilli'den ilk açıklama

Son dakika: İstanbul'da saat 13.39'de 5.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem İstanbul'un genelinde ve çevre kentlerde hissedildi. AFAD İstanbul'da Silivri açıklarında meydana gelen depremin büyüklüğünü 5.8 olarak açıkladı. Deprem yerin yaklaşık 12.6 kilometre altında meydana geldi. Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi de depremin büyüklüğü için 5.8 açıklaması yaptı.





Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 5.7 olarak duyurdu. Depremin merkez üssü Silivri açıkları. Deprem sonrası yoğunluk nedeniyle pek çok vatandaş cep telefonlarının çalışmadığı mesajlarını paylaştı.



VATANDAŞLAR SOKAĞA DÖKÜLDÜ



İstanbul'da şiddetli şekilde hissedilen deprem sonrası vatandaşlar sokağa döküldü, öğrenciler de okulların bahçesine indirildi.



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