İstanbul'da deprem! Şiddetli hissedildi... AFAD ve Kandilli'den ilk açıklama
İstanbul'da saat 14.00 sularında şiddetli şekilde hissedilen bir deprem meydana geldi. Çok sayıda vatandaş depremle birlikte sokaklara döküldü. AFAD İstanbul'daki depremin büyüklüğünü 5.8, Kandilli Rasathanesi 5.7 olarak açıkladı. Depremin derinliği yaklaşık 12 kilometre.
Son dakika: İstanbul'da saat 13.39'de 5.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem İstanbul'un genelinde ve çevre kentlerde hissedildi. AFAD İstanbul'da Silivri açıklarında meydana gelen depremin büyüklüğünü 5.8 olarak açıkladı. Deprem yerin yaklaşık 12.6 kilometre altında meydana geldi. Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi de depremin büyüklüğü için 5.8 açıklaması yaptı.
Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 5.7 olarak duyurdu. Depremin merkez üssü Silivri açıkları. Deprem sonrası yoğunluk nedeniyle pek çok vatandaş cep telefonlarının çalışmadığı mesajlarını paylaştı.
VATANDAŞLAR SOKAĞA DÖKÜLDÜ
İstanbul'da şiddetli şekilde hissedilen deprem sonrası vatandaşlar sokağa döküldü, öğrenciler de okulların bahçesine indirildi.
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