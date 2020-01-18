İstanbul'da deprem riskinin az olduğu iki il! Konut satışı artacak

FuzulEv Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Akbal, bu yeni dönemde insanların son zamanlarda meydana elen artçı depremlerle, ister istemez daha sağlıklı zeminlerdeki konutları tercih edeceğini belirterek, "Dolayısıyla insanlar özellikle Başakşehir, Sarıyer, Anadolu yakasının bir kısmı ve sahilden uzak kesimleri tercih edeceklerdir.” dedi.

Akbal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, konut satışlarında geçen yıl bir toparlanma süreci olduğunu ve bu yılın artık sürecin inşaat sektörü lehine gelişeceğini belirtti.

Özellikle sıfır konutlarda kamu ve özel bankaların konut kredi faizlerini 0,79 bandına çekmesinin sektöre canlılık getireceğini ifade eden Akbal, enflasyonun da bu yılın ilk yarısında tek haneli rakamlara düşeceğini beklediklerini dile getirdi.

Akbal, politika faizinin düşürülmesinin önemine vurgu yaparak “Bütün bunları beraber değerlendirdiğimizde ciddi anlamda bir konut satışı gerçekleşecektir.” diye konuştu.

Firmaların ellerindeki stokları eritmeye başladığına dikkati çeken Akbal, “Bu yıl yeni projelerin yeni fiyatlardan çıkacağı bir dönem olacak. Bu da sektöre yeni bir canlılık getirecek. Dolayısıyla bu yılı, eski ve yeni fiyatlar olmak üzere iki aşamadan değerlendirmek lazım. Yeni projeler yeni fiyatlardan başlayacak. Eski konutların satışı daha hızlı olacak.” dedi.

“GEÇEN YIL 40 BİNİN ÜZERİNDE YABANCIYA KONUT SATIŞI YAPILDI”

Akbal, yabancıya konut satışının dolar ile bağlantılı olduğunu belirterek, Türkiye’nin gerçekten güvenli bir liman olma özelliğini koruduğunu ve özellikle uluslararası etkileşimde Türkiye’nin önemli bir rolü olduğunu kaydetti.

Özellikle Körfez ülkelerinin Türkiye’ye karşı büyük bir ilgisinin olduğuna bildiren Akbal, “Bu ilgi artarak devam edecektir. Geçen yıl 40 binin üzerinde yabancıya konut satışı yapıldı. Bu rakam bu sene devam edecektir.” ifadelerini kullandı.

Akbal, değerli konut vergisinde bir süreç olduğunu, belli bir süreçten sonra bu devreye gireceğine işaret ederek, “Dolayısıyla markalı konutlarda biraz zorlama olacak hayliyle. Çünkü rakamlar ve vergi açısından belli bir sıkıntı yaşanacaktır ama umuyoruz ki ortak bir yol bulunacaktır. Belki tekrar bir daha gözden geçirilme ihtimali var. Bu verginin ertelenmesinin sebeplerinden biri de bu konutun daha iyi anlaşılmadığını gösteriyor.” yorumunda bulundu.

“KANAL İSTANBUL BELİRLEYİCİ BİR FAKTÖR OLACAK”

1999 depreminden sonra İstanbul’da sürekli bir yenilenme ve değişimin olduğunu, hasarlı ve değiştirilmesi gereken konutların bulunduğunu hatırlatan Akbal, “Bu yeni dönemde insanlar son zamanlarda meydana elen artçı depremlerle, ister istemez daha sağlıklı zeminlerdeki konutları tercih edeceklerdir. Dolayısıyla insanlar özellikle Başakşehir, Sarıyer, Anadolu yakasının bir kısmı ve sahilden uzak kesimleri tercih edeceklerdir.” yorumunu yaptı.

Akbal, İstanbul’da arazi sorunun olduğunu ifade ederek, “Sorundan dolayı belli bir yere yığılma olmayacaktır ancak konut satın alımlarında Kanal İstanbul belirleyici bir faktör olacaktır. Dolayısıyla ağırlıklı olarak o bölgeye bir kayma olacaktır.” değerlendirmesini yaptı.

(AA)